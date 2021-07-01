Яку роль в житті РФ грає опозиційний Форум вільної Росії? Про це в програмі «ON TARGET» з Гарі Табах розповідає один з його організаторів, колишній радник президента Росії з економічної політики Андрій Ілларіонов.

«Форум вільної Росії – це не революційний осередок, а платформа, на якій збираються люди опозиційних поглядів. Це не політична партія. Там зібралося багато гідних людей, і це була одна з небагатьох, якщо не єдина площадка, де зустрілися представники різних підходів. Але зараз частина Постійного комітету на чолі з Гаррі Каспаровим вважила за потрібне підтримувати Байдена і Демократичну партію США. З цього приводу вийшла велика суперечка. Вони вирішили виступити із заявою на підтримку Байдена, а я був категорично проти», - вважає політик.

«На жаль, велика частина Постійного комітету схвалила цю заяву, і вона була випущена. Це сталося 18 березня. Подальші події підтвердили мою правоту», - підкреслює Андрій Ілларіонов.

Раніше, як повідомляє Politeka, він розповідав про те, як йому три рази пропонували стати радником Путіна.

Також Ілларіонов заявив, що намагався якомога швидше та ефективніше привести Росію до ринку.