Американська система освіти має доволі високий рівень тоталітаризму. Так сказав економіст, ексрадник президента Росії Андрій Ілларіонов у програмі «On Target» з капітаном Гарі Табах.

Гість програми пояснює, що тоталітаризм з’являється там, де встановлюють будь-яку заборону на висловлення думок.

У цьому контексті Ілларіонов згадує випадок однієї дівчини, яка, тікаючи від тоталітаризму Північної Кореї, потрапила у подібну тоталітарну систему університетів США. За його словами, дівчину неприємно вразила американська система освіти. «Тоталітаризм там гірший, ніж те, з чим вона стикалася в Північній Кореї», - підкреслює експерт.

Сам він зазначає, що не навчався у Північній Кореї, але прекрасно знає про тутешню обстановку. Водночас економіст не може детальніше пояснити, що мала на увазі біженка. Він припускає, що її слова можуть бути перебільшенням, але вже сам факт порівняння американських та північнокорейських університетів за критерієм несвободи слова та думки багато чого говорить.

Ілларіонов вважає, що це мало шокувати все правління США, натомість відреагувала лише частина суспільства. Як зазначає економіст, американський Fox опублікував статтю біженки на цю тему, а також інші обурені та шоковані громадяни оприлюднили її слова. Тим не менш, підкреслює гість програми, решта публіки ніяк на це не відреагувала.

«Більш того, зараз вживаються додаткові заходи щодо посилення цієї тоталітарної ідеології, яка викладається і якою промиваються мізки в значній частині американських університетів», - повідомляє експерт.

Нагадуємо, Ілларіонов розповів про свою діяльність в економіці у 90-х.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Ілларіонов розповів, як він став радником Володимира Путіна.