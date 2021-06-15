Співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко в ефірі програми "Романенко LIVE" розповів, чи буде Україні вигідна смерть президента Росії Володимира Путіна.

Юрій Романенко зазначив, що немає ніякої різниці, чи хворий Володимир Путін.

"Будь-який керівник Росії, який прийде після Путіна, буде, знову-таки, рухатися в логіці національних інтересів Росії. А вони полягають в тому, щоб не допустити ситуації, коли з Росією не рахуються, або коли виникають загрози на її кордонах", - сказав Юрій Романенко.

Він зазначив, що також наступний керівник буде не допускати створення союзу, через який Росія може втратити свої позиції.

"Це вкрай наївна позиція, що після смерті Путіна для України радикально може щось змінитися. Може змінитися радикально в гіршу сторону, тому що Сурков, по-моєму, колись щодо Гіркіна і говорив, що: "Подивіться на Гіркіна. Після Путіна наступним, можливо, буде ось такий от персонаж". Я б появу такого персонажа замшілого імперського абсолютно не виключав", - додав Романенко.

Як повідомляла Politeka, Бізяєв зазначив, що Путін як ніхто інший розуміє, що таке НАТО, і як вони тримають своє слово.

Також Politeka повідомляла, що Осипенко заявив, що в міфології, на якій будується Російська імперія, Україна - це серцевина, звідки пішли слов'янські народи.



