Як здійснюється продаж електроенергії споживачу і хто відповідальний за якість енергії? Про це розповів експерт з енергетики В'ячеслав Коханов у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди».

Експерт зазначає, що передусім необхідно з’ясувати дві речі: особу самого споживача та величину обсягу його споживання. Він додає, що електронні форми звітності обленерго фіксують всі договори та переведення споживача на поставку. А тоді вже, як каже Коханов, всі дізнаються про те, що їм потрібна електроенергія. «Тому що її складувати не можна, якщо ви її купили, починаючи з конкретного дня, часу доби, і ви повинні в цей же час її і продати. В іншому випадку ви понесли збиток», - пояснює він.

Як каже гість програми, всі виробляють електроенергію, але головне питання полягає у тому, за яким договором відбувається її облік, на кого і хто її постачає. Їхній же бізнес, розповідає Коханов, полягає в умовному наданні послуг. «Споживач не може взаємодіяти з Енергоатомом безпосередньо, тому що Енергоатом би не впорався з мільйонами споживачів, рахунків, договорів і так далі», - констатує експерт.

Він зазначає, що це правило працює і для будь-яких інших генерацій: вони виробляють, доглядають обладнання, проводять ремонти, але не продають. Це завдання, як каже Коханов, беруть на себе вони, вони займаються збором коштів на покупку і контролем фінансових відносин із покупцями.

«Електроенергія йому і так біжить по дротах. Ми просто весь математичний облік цих кіловат беремо на себе», - пояснює експерт. Він додає, що дані на запит вони отримують від обленерго, на їх основі вже планують кількість кіловат на наступний місяць і закуповують їх для клієнтів. Принагідно Коханов зазначає, що якість електроенергії від них ніяк не залежить, на це впливає обладнання обленерго.

Нагадуємо, Коханов розповів про сучасний енергетичний ринок.

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