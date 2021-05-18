З’явилися чутки, що Рада національної безпеки і оборони України найближчим часом запровадить санкції проти олігарха Дмитра Фірташа.

Про це йдеться у матеріалі Віталія Кулика «Фірташ, Коболєв та санкції» для «Политком».

Журналіст нагадує, що Фірташ контролює 70% розподілу газу в Україні.

«З 42 операторів газорозподільчих мереж (обл- та міськгази) 22 – підконтрольні Регіональній газовій компанії. Більшість облгазів були придбані Фірташем при Януковичу за символічні суми», - констатує Кулик.

За даними НКРЕКП, наголошує експерт, в 2021 році газорозподільчі компанії отримають 25 млрд грн тарифної виручки. Однак 70% цієї виручки – 17,6 млрд грн – отримають 22 облгази Регіональної газової компанії Фірташа.

Водночас, підкреслює Кулик, облгази Фірташа почали нарощувати борги. Експерти зазначають, що на середину квітня загальна заборгованість облгазів перед ОГТСУ — 10 млрд грн: 6,5 млрд грн — це нарахування до сплати і 3,5 млрд грн — прострочена заборгованість.

За словами журналіста, цей борг виник через небаланси, які створюють оператори газорозподільчих мереж.

«Простіше кажучи: облгази несанкціоновано відбирають з ГТС газ начебто на свої виробничо-технологічні витрати. Безнадійний борг через несплату операторами ГРМ за небаланси з 2015 по 2019 роки становить 44 млрд грн», - пише експерт.

Також Кулик нагадав, що компанія Фірташа «ЙЕ Енергія» виступає найбільшим постачальником газу для населення. За його словами, найдешевший річний продукт для населення запропонували «Нафтогаз» – 7,96 грн за куб газу і постачальники Фірташа під брендом «ЙЕ Енергія» (облгаззбути) – 7,99 грн/куб.

«Постачальники Фірташа продають більше половини газу для населення. А облгази Фірташа, з якими вони пов’язані, розподіляють близько 70% газу в країні. У всіх інших постачальників річний продукт дорожче», - підкреслює журналіст.

Експерт Сергій Голованьов стверджує , що між колишнім головою правління НАК «Нафтогаз» Андрієм Коболєвим і людьми Дмитра Фірташа була змова. Цю інформацію підтверджує і чинний голова компанії Юрій Вітренко.

«Фактично у нас «Нафтогаз» і група Фірташа визначали, які будуть ціни на газ… В умовах деолігархізації «Нафтогаз» не повинен за закритими дверима досягати непрозорих домовленостей з групою Фірташа на величезні обсяги газу і суми», - заявив новопризначений голова «Нафтогазу».

Кулик зазначає, що опосередковано цей «договорняк» підтримувався Наглядовою Раду «Нафтогазу», яка нібито має послуговуватися Керівними принципами ОЕСР/OECD щодо корпоративного врядування держпідприємств та «найвищими стандартами».

Вітренко говорить , що компанії Фірташа отримують на ринку газу надприбутки за рахунок націнки в 30-40% у порівнянні з цінами конкурентів, і держава повинна з цим щось робити. Наприклад, забрати облгази за борги.

«Часто насправді це жорстка судова робота проти компаній того ж пана Фірташа, де у нього через суд потрібно ці компанії забирати. Якщо не може розрахуватися, значить, ця компанія повинна фактично перейти у власність держави у правильний законний спосіб», - вважає голова «Нафтогазу».

Кулик зазначає, що така позиція Вітренка знайшла підтримку на Банковій.

«РНБО може в найближчий час запровадити санкції проти облгазів через борг на майже 10 млрд грн перед Оператором ГТС за відібраний і не оплачений газ з ГТС в якості виробничо-технологічних витрат», - заявив експерт.

На його думку, поки це може бути блокування компаній, арешт рахунків тощо.

«Наступним кроком стане реприватизація та повернення контролю над обл- та міськ- розподільчими компаніями державі. Це неодмінно вдарить і по «ЙЕ Енергія», - резюмував Кулик.

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