Вірусологиня розповіла, чи захищає медична маска від коронавірусу

Коли епопея з пандемією коронавірусу тільки починалася, весь світ розділився на тих, хто негайно одягнув маски і тих, хто до самого останнього не хотів обтяжувати себе їх носінням. Спори з приводу ефективності масок не припиняються і зараз.

В інтерв'ю одному з українських ЗМІ доктор медичних наук, лікар-вірусолог Алла Мироненко розповіла, як медична маска захищає від коронавірусу, передає ТСН.

За її словами, аерозоль, що містить вірус, електризується і не проходить через синтетичну тканину.

"Маска непогано захищає не тільки тому, що вона щільна. Головне, що аерозоль, який містить вірус, електризується і відштовхується від синтетичної тканини. Ми проводили в лабораторії такий експеримент з грипом, але яка різниця: розмір вірусів приблизно однаковий. Носіть маску, частіше міняйте її, не забувайте мити руки", - сказала Мироненко.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу на коронавірус захворіло ще 7925 осіб, і 2229 було госпіталізовано з таким діагнозом. На ранок четверга, 14 січня, загальна кількість підтверджених випадків зараження сягнула вже 1 138 764.

Хвороба забрала життя ще 162 українців (загалом 20 376), водночас 10 192 пацієнти її побороли (всього 837 063).

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