У лікарні імені Мечникова в Дніпрі, пацієнт вчинив самогубство
Про це повідомляє "Дніпро оперативний".
За даними журналістів, суїцид скоїв 44-річний чоловік.
У лікарні він перебував з діагнозом гострий гнійний геносинусит. Пацієнт вистрибнув з вікна, попередньо залишивши записку. У ній він написав"Вибачте за все".
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