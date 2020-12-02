У лікарні імені Мечникова в Дніпрі, пацієнт вчинив самогубство

Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

За даними журналістів, суїцид скоїв 44-річний чоловік.

У лікарні він перебував з діагнозом гострий гнійний геносинусит. Пацієнт вистрибнув з вікна, попередньо залишивши записку. У ній він написав"Вибачте за все".



Тіло загиблого виявили очевидці у внутрішньому дворі медзакладу.

Раніше ми повідомляли, що 78-річна пенсіонерка, яка проходила лікування від китайського вірусу в Київській міській клінічній лікарні №12 повісилася в палаті.

Також ми повідомляли, що в Запоріжжі 56-річна жінка прийшла на прийом до лікаря, оскільки була впевнена, що заразилася ковидом. Однак до кабінету лікаря вона так і не дійшла, вистрибнувши з вікна четвертого поверху. При падінні мешканка міста отримала важку черепно-мозкову травму, від якої померла на місці.

За словами правоохоронців, за життя вона неодноразово висловлювала намір накласти на себе руки. Крім того, у неї був психічний розлад.



Нагадаємо, юний військовослужбовець звів рахунки з життям у центрі Києва біля університету.

Як повідомляла Politeka, Степанов зробив важливу заяву про Китайський вірус: "дуже прошу вас...".

Також Politeka писала про термінах виходу з карантину, українців приголомшили: "мінімум три роки", хто постраждає найбільше.