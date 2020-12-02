"Китайський" вірус продовжує забирати життя українців



Як передає Politeka.net, станом на середину листопада, в Україні з початку епідемії вже захворіли 26 422 медичних працівника, з них 258 - померли.

Ще навесні, у Кропивницькому Кіровоградської області від "китайського вірусу" померли два брати-медика.



Спочатку хвороба забрала життя молодшого - Юрія, який працював кардіологом на швидкій допомозі.



Другий брат, Олександр, працював реаніматологом у дитячій обласній лікарні у Кропивницькому.

В Кіровоградській ОДА допустили, що старший брат міг заразитися від Юрія, але їхні колеги розповіли, що брати навіть не перетиналися ні до хвороби, ні під час неї.

В жовтні трагедія сталася і Вінниці. Від вірусу померла сім'я ціла сім'я: спочатку-92-річна мама, потім - брат, а через тиждень і сам завідувач поліклінікою Вінницької обласної лікарні ім. Пирогова Віктор Колодько.

Трагічна новина також сколихнула і Львівщину - 11 листопада вірус забрав життя Анни та Богдана Городенчуків.

"Подружжя лікарів! До самого свого кінця вони допомагали хворим, боролися за кожне життя! Вчора зупинилося серце Богдана Ярославовича, сьогодні Ганни Миколаївни... Повірити неможливо ... Світла і вічна пам'ять!",- повідомив у соцмережах головний лікар Сокальської центральної районної лікарні Роман Швед.

Варто зазначити, що за минулу добу на Дніпропетровщині було підтверджено 870 нових випадків.

Як видно на графіку, за останні 4 дні це найменший показник.

Нагадаємо, введення тотального локдауну і зупинка метро, в Раді вже назвали терміни: "слід оголошувати с..."

Як повідомляла Politeka, нове посилення карантину: у Раді зробили важливу заяву, " наступного тижня..."

Також Politeka писала про локдаун в Україні, Степанов зробив важливу заяву про роботу транспорту: "уявімо, що його все..."