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Під Дніпром влаштували полювання на лебедів

Як передає Politeka.net, про кричущий випадок розповіли в сюжеті місцевих ЗМІ (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Інцидент стався в селі Старозаводське, Нікопольського району близько двох тижнів тому.

Як стверджують жителі, група мисливців стріляла по зграї лебедів, які живуть на місцевому ставку.

"Років 30 вони тут постійно були, А тепер ось... Такий голодний час, що лебедів почали їсти", - обурюється місцевий житель.

За його словами, Лебеді були прикраси села і всі, хто приходив на даний ставок милувалися красою птахів.

Варто зазначити, що лебеді занесені до Червоної книги України.



Раніше ми повідомляли, що полювання на лебедів відкрили і в Бердянську Запорізької області.



Там почастішали випадки стрілянини в птахів заради розваги. Місцевий житель, гуляючи з онуком, злякав любителів подібного жорстокого розваги, а на місце викликали поліцію.

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