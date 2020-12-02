Під Дніпром влаштували полювання на лебедів
Як передає Politeka.net, про кричущий випадок розповіли в сюжеті місцевих ЗМІ (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Інцидент стався в селі Старозаводське, Нікопольського району близько двох тижнів тому.
Як стверджують жителі, група мисливців стріляла по зграї лебедів, які живуть на місцевому ставку.
"Років 30 вони тут постійно були, А тепер ось... Такий голодний час, що лебедів почали їсти", - обурюється місцевий житель.
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За його словами, Лебеді були прикраси села і всі, хто приходив на даний ставок милувалися красою птахів.
Варто зазначити, що лебеді занесені до Червоної книги України.
Раніше ми повідомляли, що полювання на лебедів відкрили і в Бердянську Запорізької області.
Там почастішали випадки стрілянини в птахів заради розваги. Місцевий житель, гуляючи з онуком, злякав любителів подібного жорстокого розваги, а на місце викликали поліцію.
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