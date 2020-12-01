Дівчинка з Дніпра ледь дивом не позбулася ноги після відпочинку на Червоному морі

Як передає Politeka.net , про стан дитини розповіли на Facebook-сторінці відділення невідкладної хірургічної допомоги лікарні імені Руднєва.

У медустанову дитина поступила з незвичайним захворюванням пальців стопи.

"Дівчинка купалася в Червоному морі без спеціального взуття, поранилася об Кораловий риф (як з'ясувалося згодом - мертвий риф). Зі слів пацієнтки, відразу після травми була невелика подряпина. Після повернення додому з'явився біль і відчуття печіння в місці травми, потім в області 3-го пальця стопи", - йдеться в повідомленні.

Згодом на нозі дівчинки і почала відмирати шкіра і процес некрозу перейшов на пальці стопи.