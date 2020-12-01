Дівчинка з Дніпра ледь дивом не позбулася ноги після відпочинку на Червоному морі
Як передає Politeka.net, про стан дитини розповіли на Facebook-сторінці відділення невідкладної хірургічної допомоги лікарні імені Руднєва.
У медустанову дитина поступила з незвичайним захворюванням пальців стопи.
"Дівчинка купалася в Червоному морі без спеціального взуття, поранилася об Кораловий риф (як з'ясувалося згодом - мертвий риф). Зі слів пацієнтки, відразу після травми була невелика подряпина. Після повернення додому з'явився біль і відчуття печіння в місці травми, потім в області 3-го пальця стопи", - йдеться в повідомленні.
Згодом на нозі дівчинки і почала відмирати шкіра і процес некрозу перейшов на пальці стопи.
"Було проведено оперативне втручання-видалення нежиттєздатних ділянок пальців стопи", - зазначили медики.
Зараз дівчинка почувається добре.
Раніше ми повідомляли, що в Польщі 19-річна українка потрапила в жахливе ДТП, в якому їй відірвало ногу.
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Дівчина їхала на мотоциклі зі своїм знайомим, як раптом зустрічне авто врізалося в них. Українці відірвало ногу і відкинуло з місця аварії на 35 метрів, а її товариш загинув на місці.
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