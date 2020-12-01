Погода здивує дніпрян у грудні, крім мокрого снігу громадян чекають сильні морози

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з прогнозу метеорологів на gismeteo.ua.

Так, вже починаючи з другої половини першого зимового місяця в Дніпро і область накриє негода, але про все по черзі.

У період з 1 по 7 грудня стовпчики термометра не опустяться нижче нуля, а вдень і зовсім покажуть 5-6 градусів зі знаком "плюс".

Невеликий сніг у Дніпрі очікується лише в четвер, 3 грудня.

Другий тиждень грудня виявиться сонячним і порівняно теплим - стовпчики термометрів піднімуться до 10 градусів тепла.

А з 17 грудня періодично падатиме невеликий сніг. Сильних опадів синоптики не обіцяють, але температура повітря різко знизиться і досягне мінусових значень. Так, 27 грудня очікується 13 градусів морозу, а в інші дні – 1-4 градусів морозу.

Варто відзначити, що в Гідрометцентрі прогнозують, що зима в Україні буде аномально теплою, як минулого року.

За словами синоптиків, різке похолодання потрібно очікувати до Дня святого Миколая, коли вночі стовпчики термометрів різко впадуть нижче нуля.

Нагадаємо, Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

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