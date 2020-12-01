У Дніпрі розшукують безвісти зниклого дідуся
Фото та особливі прикмети чоловіка надав "Інформатор".
Відомо, що 82-річний Біленко Валентин Єгорович вже не вперше пішов з дому. Його розшукують з 24 листопада.
Зростання Валентина Єгоровича 165 сантиметрів, він виглядає на свій вік. Має середню статуру і сиве коротке волосся. Останній раз його бачили в куртці кольору хакі, чорних штанях в смужку і високих чорних берцах. На голові у чоловіка сіро-зелена кепка. При собі у нього була лакова сумка.
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Його розшукують вже понад тиждень. Якщо ви раптом бачили, або володієте будь-якою інформацією про місцеперебування чоловіка, - повідомте на "102" або до Шевченківський відділу поліції: (097) 240-07-97.
Раніше ми повідомляли, що в селі Червоноіванівка Криничанського району зникла 15-річна Валерія Хомутиннікова. Вона пішла з дому, і протягом трьох днів поліція, рідні та волонтери займалися її пошуками.
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