У Дніпрі помер громадський діяч і журналіст Геннадій Сахаров

Причиною смерті 75-річного чоловіка став коронавірус. Про його смерть повідомив голова Дніпровського товариства політичних в'язнів та репресованих Іван Дремлюг, повідомляє "Радіо Свобода".

За походженням Сахаров був росіянином, але це не заважало йому активно боротися за незалежність України. У 80-90 роки він брав участь у суспільно-політичній роботі, стояв біля витоків "Народного руху" в Дніпрі, і піднімав у місті перший синьо-жовтий прапор.

З 1991 по 2006 роки працював кореспондентом "Радіо Свобода" в Дніпрі. Друзі згадують його як сміливого, відповідального, компетентного журналіста.

Сахаров брав участь в акціях протесту на захист свободи слова і висвітлював події Помаранчевої революції та Революції Гідності.

Українці висловлюють свої співчуття в мережі і сумують від новини про смерть Сахарова:

"Світла пам'ять", "Сміливий і твердий у поглядах і діях! Пам'ятаю його як безкомпромісного борця за справедливість. Царство Небесне", "вічна пам'ять", "Спочивай з миром", "Дуже шкода, що йдуть такі потрібні і чудові люди!", "Дуже шкода таких хороших людей, які змінювали Україну і багато могли ще хорошого зробити".

Нагадаємо, обірвалося життя видатного українця, країна вражена.

Як повідомляла Politeka, помер відомий українець.

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