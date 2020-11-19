Колишній полонений членів НВФ "ДНР", український журналіст Станіслав Асєєв розповів про наслідки перебування в полоні бойовиків

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Асєєва у соцмережі.

Він розповів, що в донецькій тюрмі "Ізоляція" сидів в різний час з трьома "критниками" - людьми з 20-річним досвідом відсидки на особливому режимі.

"Один з них - Саша Шестаков (він же "Узбек", він же "Саня Краснодар", росіянин) якось доводив мені, що в'язниця ніколи не виходить з людини, яка там побувала. Зокрема, він був упевнений, що "якщо сьорбнув баланди - сьорбнеш знову", і взагалі - не заводив в житті дітей, "щоб в'язницю не плодити" (він був упевнений, що його дитина теж одного разу сяде). У числі іншого він мені якось сказав: "Ось як ти раніше чекав дівчину на побаченні, якщо вона спізнювалася? Напевно, стояв з квітами і чекав. А тепер, коли звільнишся, - стояти ти не зможеш. Фізично. Тобі це буде неприємно - хоч п'ять метрів, але пройдеш туди та сюди, як уже рік ходиш від нари до нари. Ти навіть не зрозумієш, що це - в'язниця, яка в тобі нікуди не зникла", - процитував Асєєв слова Шестакова.

Пригадуючи ці слова, колишній полонений підтвердив, що вони справдлились.

"Сьогодні чекав в метро одну людину і раптом зрозумів, що вже хвилин десять... ходжу попід стіною. Різко зупинився. Думаю: "Холодно? - Ні". Стою біля стіни, і це мене дратує. Але стою спеціально, на зло бл*дь Узбеку, хоч і хочеться походити..." - написав він.

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