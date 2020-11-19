Україна отримає безкоштовну вакцину від "китайського" вірусу, але її може не вистачити

Як передає Politeka.net, про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24" ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, всього Україна отримає 8 мільйонів безкоштовних доз вакцини, але оскільки вона вводиться дворазово, вакцинуватися зможуть близько 4 мільйонів українців.

Ляшко зазначив, що за гроші, які закладені в бюджеті для боротьби з вірусом можна буде купити додаткову кількість вакцини.



"Одна доза вакцини через систему COVAX може коштувати для України $7. Повноцінне щеплення, дві дози - $14", - зазначив він.

Зазначимо, що станом на 19 листопада з початку пандемії в Україні підтвердили 583 510 випадків зараження, 266 479 одужань і 10 369 смертей. Зробили 4 062 868 ПЛР-тестувань.

Раніше ми повідомляли, що співзасновник компанії BioNTech, в якій розробили вакцину від китайського вірусу, професор Угур Сахін заявив про те, що пандемія повинна піти на спад до літа наступного року.

За його словами, вакцина дозволить знизити передачу вірусу від однієї людини іншій, можливо, не на 90%, а на 50%.

Нагадаємо, Ізраїльський інфекціоніст про російську "вакцину" від китайського вірусу.

Як повідомляє Politeka, росіян налякала вітчизняна вакцинація від вірусу.

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