Президент України Володимир Зеленський повинен порозумітися за нестачу в" ковидному " фонді
Як передає Politeka.net, таку думку озвучила волонтер і блогер Наталія Юсупова на своїй сторінці в Facebook.
За словами волонтера, заява президента про покарання для порушників карантину виходить за рамки.
"Зеленський походу остаточно рушив, у нього точно ковід? Сказав, що штрафами, отриманими з фітнес-центру Порошенко наповнюватиме бюджет. Ну хтось може відключити йому інтернет або вколоти йому заспокійливого?? Своїми відосиками він доконає країну і доведе до нервового зриву багатьох людей", - вважає волонтер.
Також Юсупова зазначила, що владі потрібно зайнятися компаніями і ресторанами, яких спіймали на скандалах ще навесні цього року.
"Ідіот, поповнюй бюджет штрафами з "Велюр" і» Епіцентр", вони ще з березня місяця заборгували! І розкажи, куди поділися 60 мільярдів грн з фонду на ковід, чому лікарні не обладнані і тисячі людей не отримують елементарну мед допомогу?!",- поцікавилася волонтер.
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Раніше Володимир Зеленський, який все ще перебуває на самоізоляції в клініці «Феофанія» через Китайський вірус, розповів про зміни у своєму самопочутті.
За його словами, попри позитивний тест на вірус, його загальний стан йде на поправку
Нагадаємо, стан Зеленського різко змінився, Мендель розкрила деталі: що відомо.
Як повідомляла Politeka, Зеленського закликали звільнити палату для тяжкохворих:"пацієнти вже лежать в коридорах".
Також Politeka писала, що Зеленського закликали лікуватися, як більшість українців:"Давай у звичайну лікарню".