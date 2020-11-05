У Дніпрі розшукують неповнолітнього хлопчика

Як передає Politeka.net, про це повідомили волонтери у Facebook-спільноті "Волонтерська група" Пошук зниклих дітей".

Про зникнення 15-річного Гандзіль Даніеля Романовича стало відомо другого листопада. За попередньою інформацією він втік з центру "довіра". Він вийшов з Центру соціальної підтримки дітей на вулиці Тополіній і пішов у невідомому напрямку.

Даніель був одягнений в блакитну куртку без капюшона, толстовку з капюшоном сіро-білого кольору, темні джинси і чорні кросівки.

Хлопчик худорлявої статури зі світлими очима і світло-русявим волоссям.

Якщо ви володієте інформацією про місцезнаходження Даніеля, повідомте за номерами: 102 (поліція), 732 07 00, 098 172 11 84 (пошук зниклих дітей Дніпро)

Також ми повідомляли, що в Шевченковому відділенні поліції повідомили про зникнення Горовець Ірини Володимирівни 2003 року народження. Як повідомляється, 31 жовтня близько 15: 00 неповнолітня Ірина пішла з квартири бабусі і до теперішнього часу не повернулася.

Якщо у вас є інформація про місцезнаходження дівчинки телефонуйте по телефонам (066) 806 01 97 або «102».

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