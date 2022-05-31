Мешканка російського Ростова-на-Дону з подивом виявила в куплених херсонських огірках голку, пише Телеграм-канал "Російський борщ". Крадене краще не їсти, зазначають автори каналу.

"Друзі, будьте обережні! Купила херсонські огірки, давай нарізати, а там голка від шприца! Страшно подумати, якби відкусила, а не нарізала. - Хохли кінчені", - обурюються в ростовських пабліках.

Херсонські фермери давно скаржаться, що захопивши область Росія вилучила, кажучи прямо - вкрала у них урожай ранніх овочів і фруктів. Фури їдуть до Криму, і звідти далі по Росії, цілими колонами. Тому, - негайно знищити всі огірки, вивезені (вкрадені) з Херсона!

І крадене їсти не можна, і раптом в них не тільки голки, а й який-небудь вірус. І завтра, замість "хохлів кінчених" буде"російський військовий корабель, йди нах*й".