Слова якої наводить видання Хрещатик.

Наводимо слова автора без коментарів та ремарок.

Президент України сказав: «ВЕСЬ БІЗНЕС МАЄ ПРАЦЮВАТИ!» А команда міського голови В. Кличко почала відбирати, знищувати, демонтувати бізнес, який має ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ і завжди наповнював місцевий і державний бюджет! ЗВЕРТАЮСЬ від імені і за дорученням біля 2000 малих підприємців столиці, які створили понад 20 000 робочих місць! ПРОШУ негайно звернути увагу на цю ситуацію! Володимир Зеленський Офіс Президента України Андрій Єрмак Kirill Timoshenko Олексій Данілов Денис Шмигаль – ніхто із малого бізнесу НЕ хоче у військовий час конфліктів всередині столиці!

Але люди хочуть працювати, а їх лишають без хлібу! Команда В.Кличко виправдовує такі дії, нібито, дорученням Голови Київської міської ВІЙСЬКОВОЇ адміністрації Миколи ЖИРНОВА! Oleksii Reznikov Валерій Залужний Павло Рябікін Ганна Маляр Міністерство оборони України Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Тобто, доручення відбирати бізнес, знищувати робочі місця в столиці у військовий час, в час економічних складнощів, надала ВІЙСЬКОВА адміністрація! Але листи підписує Заступник Голови КМДА! Якщо в тому є потреба, просимо прояснити ситуацію чим вона викликана! Просимо тримати людей в курсі. До команди Кличка віри в малого бізнесу не має! Такі дії команди В.Кличко в особі Дмитра Білоцерковця, Тимур Ткаченко Микола Бойко : 1 – провокують людей на ПРОТЕСТИ в серці України – Києві! І це саме тоді, коли почалась друга хвиля наступу на Україну з боку РФ! 2 – порушують наказ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ про те, що «бізнес має працювати!». За час війни в Києві встановили багато незаконних ТС, а законні замість перенести – демонтують! 3 – демонтують споруди, які ЗАВЖДИ мали ОФІЦІЙНІ документи! В столиці стоїть кілька тисяч обєктів БЕЗ документів, але їх не зачіпають вже кілька років, бо вони платять ХАБАРІ! 4 – сприяють МАРОДЕРСТВУ! Підчас демонтажу кіосків завжди є два етапи їх пограбування! Перший, коли при перевезенні крадуть товар. Другий, коли при передачі на штрафплощадки викрадають кондиціонери, ролети, інше обладнання. ПРОШУ всі правоохоронні органи Генеральна Прокуратура України Міністерство внутрішніх справ Служба безпеки України Державне бюро розслідувань Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК ЗВЕРНУТИ увагу на дії посадових осіб, що можуть мати в собі ознаки злочинів, а також персонально на окремих посадовців, що можуть бути колаборантами або виконувати доручення колаборантів, провокуючи людей на протести! Звертаємось до депутатів ВРУ від Києва Марьяна Безуглая Anna Bondar Грищук Рома Артем Дубнов Lesia Zaburanna ! Ми розуміємо, що «зараз не до цього», але людей, які в перші дні віддали весь товар киянам, яких не могла забезпечити міська влада, які в перші тижні віддали всі накопичення на бронежилети, каски, тепловізори та інше, людей, які з перших днів стали волонтерами – лишають бізнесу! Незаконно! Безпідставно! І нічого не пояснюючи! Депутати Київської міської ради Андрій Вітренко Лілія Пашинна Михайло Присяжнюк Владислав Трубіцин Георгии Зантарая Конопелько Микола – ви, як ніхто знаєте наскільки обєднаний малий бізнес і який конфлікт триває з міською владою вже кілька років! Просимо донести до керівництва партії і держави, інформацію про ситуацію, яка склалась! Для малого бізнесу Кличко з його командою – ворог! І люди хочуть і будуть від них захищатись! Прошу відреагуйте! Якщо це дійсно потрібно – з людьми потрібно вести діалог! У цих підприємців є організація, яка може допомагати і координувати, але коли це робиться як «ніж в спину» – це викликає обурення! Я спокійна і зважена людина, розумію всю ситуацію яка зараз є в країні, але малий бізнес хоче ПРАЦЮВАТИ і далі мати можливість ДОПОМАГАТИ як волонтери. І людей можна зрозуміти! Їх демонтує команда Кличка до якої не має довіри! З ними не ведуть діалог і нічого не пояснюють! Виглядає все так, ніби команда Кличко робить все аби підприємці не могли працювати, не мали можливості допомагати ЗСУ, ТРО і жителям у розбитих містах і селах! І навіть більше, команда Кличка провокує малий бізнес до конфліктів в столиці України! НА ЦЕ НЕ МОЖНА НЕ РЕАГУВАТИ! Поки всі працюють для спільної перемоги, перемоги України – їх бють і знищують в тилу недолугі чиновники і політики Києва!, – додає вона.