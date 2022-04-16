З перших днів повномасштабного вторгнення рф Україна зіткнулася з абсолютними варварськими руйнуваннями з боку армії противника. Окупанти знищують не тільки військову і цивільну інфраструктуру, а й багато об'єктів культурної спадщини. Так, вже зараз за даними ЮНЕСКО, щонайменше 98 культурних і релігійних об'єктів в Україні були пошкоджені або знищені.

Дуже важливо, що українці, об'єднавшись, дбають не тільки про власну безпеку, а й про збереження історії країни. Тому в багатьох містах України небайдужі люди намагаються захистити і захистити від обстрілів пам'ятники, що давно стали візитними картками міст, передає "ДС".

Врятувати одну з найважливіших пам'яток столиці України-Пам'ятний знак на честь заснування міста Києва зголосилися місцеві благодійники за допомогою відомих архітекторів і бізнесменів за підтримки Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Навколо Пам'ятника в повну висоту побудована шестиметрова конструкція з металевих будівельних лісів і дерев'яного бруса. Зовні він укріплений спеціальними плитами, а по нижній частині конструкції покладені мішки з піском. Автором архітектурного проекту захисного саркофага виступив Микола Віхарєв-відомий український архітектор, який розробляє конструктивні рішення щодо захисту пам'ятників під час війни.

"Захист пам'ятника Кию, Щеку, Хориву та їх сестрі Либіді важливий не тільки тому, що вона несе пам'ять про історію заснування міста. Це візитка Києва, - каже Олесь Довгий, народний депутат України, ініціатор проекту. - Тому ми відгукнулися на ініціативу Олександра Нікоряка і об'єднали в рамках нашого благодійного фонду "можемо разом" однодумців і партнерів для вирішення проблеми".

Роботи зі створення захисної споруди Пам'ятника засновникам Києва взяла на себе компанія Павла Сомова "Екобуд", а матеріали надала" Альтіс-Констракшн " Олександра Глімбовського.

Планується, що крім захисної функції споруда буде володіти новою культурологічною цінністю. Директор Фонду "можемо разом" Оксана Гуляєва вважає, що мистецтво і культура повинні жити під час війни і планує створити з тимчасової споруди арт-об'єкт. На його стінах з'явиться новий мурал з патріотичним сюжетом від українського художника Валерія Колора.

Ініціатива захисту пам'яток у столиці України належить Департаменту охорони культурної спадщини Києва. Під його управлінням і за участю небайдужих киян, благодійників і бізнесменів вже захищені Пам'ятник Святому Володимиру, Пам'ятник княгині Ользі, святому апостолу Андрію Первозванному і просвітителям Кирилу і Мефодію, Пам'ятник Богдану Хмельницькому, Пам'ятник Данте Аліг Пам'ятник Петру Сагайдачному і Пам'ятник Михайлу Грушевському.

Довідка:

Пам'ятний знак на честь заснування Києва — пам'ятник засновникам Києва) — пам'ятний знак, побудований в 1982 році в ознаменування 1500-річчя міста Києва. Пам'ятник розташований на набережній Дніпра в Наводницькому парку, посередині між станцією метро "Дніпро" і мостом Патона.

Скульптурна композиція виконана з кованої міді у вигляді плоского човна, на якому встановлені фігури легендарних засновників Києва — братів Кия, Щека, Хорива та їх сестри Либіді. Автори-скульптор В. С. Бородай, архітектор М. М. Фещенко.