У місті Мозир, що в Білорусі, російські солдати зґвалтували 20-річну студентку. Як розповіла постраждала, вона приїхала на вихідні додому і навіть подумати не могла, чим для неї обернеться ця поїздка. Про це повідомив портал МКБ.
Увечері уродженка Мозиря вийшла з піцерії, де зустрічалася зі своїми друзями. По дорозі додому з нею намагалися познайомиться російські військовослужбовці. Дівчина в м'якій формі відмовила їм.
Відмову російські солдати приймати не захотіли. Вони стали вести себе агресивно. Для них відповідь дівчини стала тригером, вони напали на неї і затягли в свою машину, говорили їй: не захотіла по хорошому, буде по поганому. Поїздка додому перетворилася на пекло.
Постраждала пам'ятає кузов їх машини, який був накритий тентом, і пакети з місцевого супермаркету. В її пам'ять врізався сміх цих нелюдів і біль, яку вони їй заподіяли. Вона пригадала стійкий запах алкоголю, що виходив від чоловіків.
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"Біля мене зупинилася військова машина. Військові намагалися зі мною познайомитися. Я ігнорувала. Я не встигла нічого зрозуміти, як мене за волосся затягли в машину, я навіть сказати нічого не встигла. У машині був запах перегару, вони були випили. Я не хочу в подробицях згадувати, як вони мене ґвалтували", - розповідає дівчина на відео.
Дівчина не бачила, куди її відвезли, їй просто не дозволили навіть голови підняти. Весь час погрожували фізичною розправою, якщо вона буде чинити опір і кричати.
Після скоєного російські солдати викинули дівчину на дорогу неподалік села Пеньки. При цьому у неї забрали всі гроші і прикраси.
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