Росія заборонила поставки вугілля на Луганську ТЕС в рамках вугільної блокади України з 1 листопада.

У разі зупинки Луганської ТЕС через блокування поставок вугілля з Росії, без електроенергії залишаться школи, садочки та об'єкти критичної інфраструктури. Також станція є єдиним теплопостачальником міста Щастя з населенням в 9 тис. осіб.



Як пише Главком, про це написав екс-заступник міністра енергетики Сергій Чех на своїй сторінці в Facebook.



«З листопада Росія в черговий раз заблокувала поставки вугілля в Україну через що Луганська ТЕС фактично знаходиться в енергетичній блокаді. Зараз на складах станції знаходиться 30 тис. тонн вугілля, якого вистачить на 18-20 днів роботи. А після цього є великий ризик втратити не тільки електричну і теплову енергію, а й саме обладнання ТЕС до кінця опалювального сезону. Місцева влада вже б'є на сполох», - написав він.



Чех вважає, що уряд повинен звернути увагу на вкрай загрозливе становище Луганської ТЕС і забезпечувати її постійну роботу до завершення опалювального сезону.



Нагадаємо, що Луганська ТЕС є єдиним джерелом постачання електроенергії в Луганській області. З 2014 року Луганська ТЕС не має залізничного сполучення з рештою України і двоє під'їзних шляхів проходять з тимчасово окупованої території і з боку Росії.



При цьому за 7 років «Укрзалізниця», не дивлячись на обіцянки так і не проклала залізничні колії до міста Щастя. Таким чином місто і Луганська ТЕС повністю залежать від фізичних поставок виключно з території Росії.



У свою чергу Росія заборонила поставки вугілля на Луганську ТЕС в рамках вугільної блокади України з 1 листопада.