В Білорусі померла відома радянська актриса театру, кіно і телебачення Любов Румянцева
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Belarusfilm.
Актриса померла в четвер, 18 листопада. Їй було 77 років.
Причина смерті артистки не повідомляється.
"Сьогодні не стало Заслуженої артистки БССР Любові Григорівни Румянцевої.
Любов Григорівна зробила неоціненний внесок у розвиток і популяризацію білоруської кіно і театру. В її фільмографії - десятки блискуче зіграних ролей, серед них такі відомі і улюблені глядачем як: "Альпійська балада", "Анничка", "Дорога на Рюбецаль", "Вінок сонетів", "Розклад на післязавтра", "Три талера", - нагадали у кіностудії.
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Як відомо, Любов Румянцева народилася в 1943 році в П'ятигорську (Ставропольський край РФ). З 1964 року вона виступала на сцені Московського драматичного театру на Малій Бронній. У 1966 році жінка закінчила ГІТІС і стала актрисою "Білорусьфільм".
У коментарях до трагічної новину користувачі соцмережі висловлюють свої співчуття рідним і близьким акторки.
"Світла пам'ять", "Талановита і скромна людина. Світлого шляху!", "Безкінечно шкода...", "Дуже шкода... Співчуття рідним і колективу театру", "Мої співчуття", "Величезна втрата", - пишуть в коментарях.
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