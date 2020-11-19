Про причини смерті поки що не повідомляється

В Білорусі померла відома радянська актриса театру, кіно і телебачення Любов Румянцева

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Belarusfilm.

Актриса померла в четвер, 18 листопада. Їй було 77 років.

Причина смерті артистки не повідомляється.

"Сьогодні не стало Заслуженої артистки БССР Любові Григорівни Румянцевої.

Любов Григорівна зробила неоціненний внесок у розвиток і популяризацію білоруської кіно і театру. В її фільмографії - десятки блискуче зіграних ролей, серед них такі відомі і улюблені глядачем як: "Альпійська балада", "Анничка", "Дорога на Рюбецаль", "Вінок сонетів", "Розклад на післязавтра", "Три талера", - нагадали у кіностудії.

Як відомо, Любов Румянцева народилася в 1943 році в П'ятигорську (Ставропольський край РФ). З 1964 року вона виступала на сцені Московського драматичного театру на Малій Бронній. У 1966 році жінка закінчила ГІТІС і стала актрисою "Білорусьфільм".

У коментарях до трагічної новину користувачі соцмережі висловлюють свої співчуття рідним і близьким акторки.

"Світла пам'ять", "Талановита і скромна людина. Світлого шляху!", "Безкінечно шкода...", "Дуже шкода... Співчуття рідним і колективу театру", "Мої співчуття", "Величезна втрата", - пишуть в коментарях.

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