Відомий правозахисник Семен Глузман порівняв Віктора Ляшка, головного санлікаря України та заступника голови МОЗ, з "катами"

Відповідний пост з'явився на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.

"Я бачив зло. Я жив з ним поруч сім років. Звичайне, невиразне, воно не носило маску. Воно було очевидним. Ми знали його в обличчя. Літні чоловіки, колись вірно служили фюреру, настільки ж спокійно і вірно служили іншому тоталітарному злу. Я вдивлявся в їхні обличчя, такі типові обличчя радянських дворових доміношників, і намагався зрозуміти: вбиваючи подібних собі, про що вони думали? Чи тільки про бажання вижити за всяку ціну? Чи пояснювали собі, що саме вони, вбиті ними сьогодні чоловіки, жінки і діти, були винні в тому, що стали їх жертвами, зробивши їх самих катами", – пише Глузман.

Він зазначає, що ці люди ніколи не розповідали про себе, і серед них було багато національностей, починаючи від українців і закінчуючи естонцями. Вони служили злу, сподіваючись на скорочення терміну, похвалу начальства або додаткові товари з табірного кіоску.

"Багато з них рятували себе так само, як рятували себе дисиденти, котрі поступилися злу, публічно, в газетах і по телебаченню визнали себе розкаяними антирадянщиками і буржуазними націоналістами. Різниця, по суті, невелика. Інші часи, інші обставини, інші вимоги тоталітарної держави", – згадує правозахисник.

Говорячи про минуле, він задумався про молодого чоловіка, який "цілком усвідомлено, тверезо знищив усю санітарно-епідеміологічну систему України". І ця людина – Віктор Ляшко.

"Дипломований лікар, який прекрасно усвідомлює важливість цієї системи для країни, він виконав наказ своєї начальниці, міністра. Він служив, не більше того. І продовжує служити", – підсумував Глузман, проводячи паралелі з тими, кого знав багато років тому в бараках.

Раніше екс-головний санлікар України Святослав Протас в одному з інтерв'ю заявляв, що Ляшко фактично стояв на чолі руху з дискредитації санітарно-епідемічної служби.

"Ним був підготовлений проект рішення уряду, який був завізований колишнім міністром охорони здоров'я Зоряною Скалецькою про повну децентралізацію тих лабораторій, які залишилися від санітарно-епідеміологічної служби і вже в цьому році вони повинні бути знищені", – розповів він.

Як відомо, після закінчення медуніверситету Ляшко протягом семи років працював в системі державної санітарно-епідеміологічної служби. Близько трьох років (2010 - 2013) займав керівні посади в департаменті СЕС Міністерства охорони здоров'я.

У березні 2013 року Віктор був призначений керівником ГУ "Київський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України". На цій посаді провів одинадцять місяців.

У період пандемії китайського вірусу слова Ляшко не раз викликали скандал серед українців. Так, в травні чиновник зізнався, що парки і сквери на період карантину в Україні через коронавірус закривали не стільки для впливу на епідеміологічний процес, як для психологічного ефекту на людей

Нагадаємо, головний санлікар Ляшко звернувся до українців.

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