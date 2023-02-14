За інформацією ЗМІ , новим антикорупційним контролером у Міноборони Резнікова буде Богдан Майданюк, але він змінив прізвище на Хмельницький. За часів Януковича займався рекетом, криміналом, пише Стіна.

Засновник ГО "Стоп корупція". На фото вам показує, що все йде успішно, дорогий годинник є, дорогий Мерседес також є. Усі атрибути успішного бізнесмена. Щоправда бізнесу немає.

Євген Карась прокоментував призначення: «Я його пам'ятаю ще з 2010 року. Він був під судом за якесь викрадення або віджимання «Геліка». 2013 року відпрацьовував піарні замовлення Януковича проти Майдану. Після 2013 року успішно займався рекетом. Нині доларовий мільйонер. Чого й не приховує. Годинник за 45 тисяч € взяв, а повістку на війну так і не взяв.»