В ряде украинских средств массовой информации появились сообщения о том, что детективная охранная компания «Шторм» якобы обеспечивала безопасность экс-президента Украины Петра Порошенко 30 июля 2021 года во время его отдыха в Хорватии.

Как официально заявил на своей странице в соцсети Facebook директор этой охранной компании Иван Бойченко, данная информация – ложь, она не соответствует действительности.

«Ни в этот день, ни в какой-либо другой ДОК «Шторм» не осуществляла охрану народного депутата Украины Петра Порошенко и членов его семьи. Более того, он никогда не обращался к нам с подобной просьбой», – был категоричен Бойченко.

А изображения автомобилей, продолжил он, которые якобы должны подтверждать эту информационную спецоперацию, являются результатом монтажа или сделаны в других местах.

«Подобная дешевая ложь преследует очевидные политические цели и используется для политической провокации. Детективная охранная компания "Шторм" оставляет за собой право защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию в суде», – резюмировал директор охранной компании.