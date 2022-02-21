Політолог Михайло Чаплига розповів, чому експрезидент Петро Порошенко має подвійно відповісти за підписання Мінських угод.
Про це він розповів у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua.
Михайло Чаплига зазначив, що після Майдану Порошенко фактично прирівняв нову ідеологію до держави. Отже, каже політолог, зрада ідеології прирівнюється до зради держави, як у СРСР.
«Якщо я не згоден з ідеологією, значить автоматично я не згоден з державою. Він тоді сказав, що це прирівнюється до зради батьківщини та прибрав альтернативність. Він пішов далі за Сталіна в цьому всьому», - заявив Михайло Чаплига.
За словами політолога, іронія в тому, що Порошенко – плід Майдану, яка перемогла сцени, яка звела цю ідеологію у рамки державної та прирівняла її до держави. Він додав, що у її голові був Порошенко, і він підписав деконструкцію цієї ідеології.
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«Тепер він каже, що виконання Мінських – це зрада. В нас варіанта не виконати немає. І нас тиснуть: Захід економічно, а з військового погляду – Росія. Будуть і ті, й інші. Або ми виконуємо те, що підписав Порошенко, або ми не маємо майбутнього в принципі. Але він виходить і разом із Тимошенко кричить, що виконання Мінських – це держзрада», - каже Михайло Чаплига.
Політолог вважає, що якщо виконання угод – це держзрада, то їх підписання – це автоматично держзрада у квадраті. Виходячи із цієї логіки, експерт заявив, що хоче, щоб той, хто це підписав, відповів у квадраті.
Як повідомляла Politeka, Чаплига заявив що у влади немає можливості не виконувати Мінські угоди.
Також Politeka писала про те, що Чаплига розповів, як Україні досягти миру.