Голова аналітичного центру «Донбаський інститут регіональної політики» Енріке Менендес розглянув питання про те, чи евакуюватимуть з Донбасу громадянське населення у разі повномасштабної війни.

Його слова прозвучали у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24».

«Поки є лише заяви про евакуацію мешканців ОРДЛО, але не сама евакуація. Щобільше, обидві сторони заявляють, що самі розмови – це фейки, які поширює інша сторона. Очевидно, що при продовженні ескалації евакуація знадобиться, але питання, чи готовий її план. Як із цим справи з боку ОРДЛО, я точно не знаю – після того, як у 2016 році мене видворили звідти, я там більше не був. А ось з українського боку є офіційна влада, яка має розписати план дій. Перше питання: якщо евакуювати людей, то куди? За даними ООН, вздовж лінії зіткнення з обох боків мешкають 300 тисяч людей. Куди їх усіх подіти?», - запитує Енріке Менендес.

За його словами, це дуже серйозна проблема.

«Нехай навіть там з українського боку живе менше народу, ніж з боку ОРДЛО. Але навіть якщо потрібно розселити кілька десятків тисяч людей, то це операція величезного масштабу. Два місяці тому, після загострення ситуації біля Первомайська, довелося евакуювати лише тридцять людей – і то їх було важко розселити», - каже Енріке Менендес.

Як повідомляє Politeka, раніше він пояснив, чому ОПЗЖ здає позиції на Донеччині.

Також Politeka повідомляла, що голова бойовиків «ДНР» Денис Пушилін оголосив про початок евакуації населення до Росії.