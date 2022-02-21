Голова аналітичного центру «Донбаський інститут регіональної політики» Енріке Менендес розглянув питання про те, чи евакуюватимуть з Донбасу громадянське населення у разі повномасштабної війни.
Його слова прозвучали у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24».
«Поки є лише заяви про евакуацію мешканців ОРДЛО, але не сама евакуація. Щобільше, обидві сторони заявляють, що самі розмови – це фейки, які поширює інша сторона. Очевидно, що при продовженні ескалації евакуація знадобиться, але питання, чи готовий її план. Як із цим справи з боку ОРДЛО, я точно не знаю – після того, як у 2016 році мене видворили звідти, я там більше не був. А ось з українського боку є офіційна влада, яка має розписати план дій. Перше питання: якщо евакуювати людей, то куди? За даними ООН, вздовж лінії зіткнення з обох боків мешкають 300 тисяч людей. Куди їх усіх подіти?», - запитує Енріке Менендес.
За його словами, це дуже серйозна проблема.
«Нехай навіть там з українського боку живе менше народу, ніж з боку ОРДЛО. Але навіть якщо потрібно розселити кілька десятків тисяч людей, то це операція величезного масштабу. Два місяці тому, після загострення ситуації біля Первомайська, довелося евакуювати лише тридцять людей – і то їх було важко розселити», - каже Енріке Менендес.
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Як повідомляє Politeka, раніше він пояснив, чому ОПЗЖ здає позиції на Донеччині.
Також Politeka повідомляла, що голова бойовиків «ДНР» Денис Пушилін оголосив про початок евакуації населення до Росії.