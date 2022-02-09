8 лютого під час засідання у Васильківському суді Києва прокуратура зажадалаповторно розглянути справу проти голови партії «Держава» Дмитра Васильця.

Про це йдеться на офіційному сайті партії «Держава».

Як розповідається у публікації, на судовому засіданні, яке пройшло 8 лютого, прокуратура вказала на необхідність розглянути справу проти голови партії «Держава» за статтею 258-3 (створення терористичного угруповання) повторно. На сайті підкреслюється, що звинуваченому по цій статті світить до 15 років ув’язнення.

Тим не менш, сам Дмитро Василець під час засідання підкреслив, що це – спроба залякати його та партію і вона не спрацює.

«Партія як захищала народ України від економічного геноциду, так і захищатиме!», - заявлено на сайті.

Окрім цього, Дмитро Василець заявив, що загроза арешту та тиск не скасовує всеукраїнської акції «За зниження тарифів ЖКГ», яка розпочнеться о 10:00 12 лютого біля будівель обласних адміністрацій в областях.

«У Києві акція пройде також о 10:00 під стінами Кабінету Міністрів України, адреса вул. Грушевського 12\2», - додається на сайті.

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