Про це заявив голова політради партії "Опозиційна платформа - за життя", народний депутат України Віктор Медведчук у своєму Телеграм-каналі, передає 112.ua.

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Але це - чергова обіцянка, яка не буде виконана. Більше того, приниження і дискримінація прав мільйонів українців триває і посилюється.



Відсьогодні в Україні починають діяти дискримінаційні норми не тільки по відношенню до російськомовних громадян, а й по відношенню до представників інших національних громад. Тепер кожне друковане ЗМІ, яке виходить іншою мовою, зобов'язане видаватися таким же тиражем і в такому ж обсязі, українською. При цьому, розміщувати в пресі рекламу на будь-яких мовах, крім української, англійської або мов ЄС-заборонено. Ця норма зробить випуск ЗМІ російською мовою нерентабельним, а отримання інформації рідною мовою для російськомовних громадян України неможливим.



Влада забула про те, що обіцяла. Вона викреслила зі свого поля зору російськомовних дітей, які обмежені в праві на отримання освіти рідною мовою. Російські викреслені з переліку корінних народів. Одночасно з цим Мовний омбудсмен не те, що не захищає – відправляє "в інші краї" всіх, хто з диктаторською політикою печерної русофобії не згоден. Це виключно антидемократична і репресивна політика, на чолі якої стоїть сам президент Володимир Зеленський.

Відкритим залишається питання про те, коли світова громадськість, яка позиціонує себе, як прогресивна, Інклюзивна і відкрита до всього, зверне увагу на відверто неконституційні мовні норми в Україні, які не несуть в собі нічого іншого, крім антиросійської істерії і печерної русофобії, ущемляючи в правах мільйони громадян України.