З лютого, коли українська влада в особі президента Володимира Зеленського почала репресії і незаконне переслідування голови політради "опозиційної платформи - за життя" Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, А також ряду інших опозиційних політиків і незалежних телеканалів ("112 Україна", NewsOne і ZiK), опублікували 144 568 матеріалів, в яких критикували дії чиновників.

Варто зазначити, що частка позитивних публікацій або інформаційно нейтральних сукупно становить 116 971 матеріал або 80,9% від загального числа публікацій. Частка критичних матеріалів-19,1% (27 597 публікацій).

У грудні підвищилася цитованість зарубіжними ЗМІ заяв голови політради партії "опозиційна платформа - за життя", народного депутата Віктора Медведчука, в тому числі завдяки численним інтерв'ю (всього – 7) політика в цей період. Видання частіше використовували думки Медведчука щодо незаконності дій української влади по відношенню до опозиції і незалежних ЗМІ, причин нав'язування Україні теми "погроз" з боку Росії, пошуку шляхів мирного врегулювання ситуації на Донбасі, необхідності відновлення діалогу з Росією і доцільності руху України в НАТО, зростання світових цін на енергоносії, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та рівня добробуту українських громадян.

Наприкінці місяця численні іноземні ЗМІ приділили увагу підписанню президентом Зеленським санкцій проти ще двох українських телеканалів - "Перший Незалежний" і UkrLive, в результаті чого в 2021 році Зеленський незаконно закрив п'ять телеканалів. Американські ЗМІ констатували, що Україна запам'яталася світу в 2021 році різними подіями, головними з них стали репресії щодо голови політради "опозиційної платформи-за життя", народного депутата Віктора Медведчука, а також введення цензури і закриття п'яти незалежних телеканалів - "112 Україна", ZIK, NewsOne, "Перший Незалежний" і UkrLive. А провідний американський інформаційний телеканал Fox News Channel зазначив - "Новини" в Україні закінчилися.

Крім цього, західні ЗМІ продовжили стежити за розвитком судового процесу щодо Медведчука. У грудні вони приділяли увагу висвітленню процесу розгляду апеляції на домашній арешт політика Київським апеляційним судом.

При цьому, ряд світових ЗМІ звернули увагу на політично вмотивоване звинувачення голови політради "опозиційної платформи - за життя", народного депутата Віктора Медведчука у так званій вугільній справі.

Так, про це написали Агентство Associated Press, Радіо Свобода, провідна франкомовна газета Канади La Presse, Washington Post, San Francisco Chronicle, провідний міжнародний інтернет-портал Yahoo, новинний підрозділ американської мовної мережі ABC - ABC News, провідне видання США U.S. News & World Report і The Philadelphia Inquirer, а також Toronto Star, Taiwan News і ще сотні інших видань.

У публікаціях нагадали, що Віктора Медведчука звинувачують у посередництві при закупівлях вугілля з непідконтрольних Києву територій Донбасу.

Також ЗМІ підкреслили, що нещодавно у цій справі пред'явили звинувачення і п'ятому президенту України Петру Порошенку.

"Україна зіткнулася з гострою нестачею ресурсів після того захоплення території, на якій розташовувалися основні вугільні шахти країни. Влада звинуватила Медведчука в змові з посадовими особами адміністрації Порошенка з метою закупівлі вугілля з шахт в контрольованих бойовиками районах в 2014-2015 роках в якості способу фінансування бойовиків", - зазначають ЗМІ.

Водночас такі видання, як Bloomberg, Europa Press, La República, Gulf Times, Columna Digital і Publimetro, Reuters, Міжнародний фінансовий портал FX Empire, Euronews і провідне англомовне видання Канади National Post вказали, що у Порошенка і Медведчука відкинули всі звинувачення.

"Політичні партії Порошенка і Медведчука відкинули звинувачення, назвавши їх спробою відвернути увагу від власних проступків і невдач уряду президента Володимира Зеленського", - зазначають ЗМІ.

Слід також зазначити, що ряд провідних західних видань позитивно відгукувалися про лідера української опозиції, критикуючи при цьому незаконність дій президента України Володимира Зеленського та його оточення.

Так, відоме американське консервативне видання The Washington Times написало статтю про те, що Зеленський, проштовхуючи фальшиві закони, може ввергнути Україну в конфлікт з Росією. Британська The Guardian розповіла чому Росія не розмовлятиме з нинішньою українською владою і чому Путін не бачить у Зеленському рівного собі політика. Міжнародна ділова газета Financial Times також розкритикувала українського президента за недалекоглядні і необачні рішення щодо розгортання внутрішніх розборок в Україні в дуже небезпечний для країни час, а австрійське видання Wiener Zeitung прямо вказало на те, що Зеленський загрався і закрив три незалежні телеканали 112 Україна, NewsOne і ZIK і опозиційні сайти без рішення суду і фактично в обхід чинного законодавства.

Нагадаємо, в листопаді число позитивних публікацій про голову політради партії" опозиційна платформа – за життя", народного депутата Віктора Медведчука в іноземних ЗМІ зберегло позитивну динаміку зростання, що було насамперед пов'язано рішенням Печерського районного суду міста Києва від 2 листопада, згідно з яким призначив політику запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, як і клопотала прокуратура. Однак практичного значення це вже не має, так як Медведчук знаходиться під запобіжним заходом у вигляді домашнього арешту по іншій справі - про "вугільну держзраду". Сам же Віктор Медведчук розкритикував т.зв. "справу про держзраду і розкрадання національних ресурсів у Криму", сфальсифіковану проти нього Службою безпеки України, що лягло в основу низки позитивних публікацій провідних зарубіжних ЗМІ.

Крім цього, відомі західні видання приділили багато уваги приєднанню 11 листопада провідного європейського адвоката Бертрана Мальменьдьє до команди правового захисту Медведчука. Адвокат зазначив, що підписав договір про правовий захист лідера опозиції. Також адвокат дав свою оцінку подіям, що відбуваються навколо Медведчука і в Україні в цілому.

Нагадаємо, в попередньому місяці кількість позитивних згадок про Віктора Медведчука в зарубіжних ЗМІ різко зросла, що було обумовлено новими спробами української влади всіма доступними, в т.ч. і незаконними, способами обмежити політичну діяльність лідера української опозиції. Основну увагу в цей період авторитетні ІноЗМІ приділили трьом ключовим подіям:

- 8 жовтня представники ДБР повісткою викликали Медведчука нібито для ознайомлення з матеріалами давно вже закінченої кримінальної справи про державну зраду і порушення правил ведення війни. В цей же час, представники ОГП зробили спробу в порушення законодавчої процедури вручити опозиційному політику нову підозру в державній зраді і сприянні тероризму, проте адвокати Медведчука не дали цього зробити;

- 8 жовтня Генеральна прокуратура і Служба безпеки України все ж оголосили нову підозру в держзраді і сприянні тероризму Віктору Медведчуку;

- 12 жовтня Печерський районний суд прийняв рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту Медведчуку за новою підозрою до 7 грудня. Сам Медведчук заявив, що продовжить боротьбу з нинішньою владою незалежно від того, наскільки посиляться репресії щодо нього. Він підкреслив, що разом з "опозиційною платформою - за життя" будуть продовжувати захищати інтереси українського народу.

На дані події різко відреагували сотні авторитетних міжнародних ЗМІ і розкритикували Зеленського за черговий акт репресій проти лідера української опозиції Віктора Медведчука.

Так, Reuters, Bloomberg і France Presse, а також численні авторитетні ЗМІ Швейцарії, Канади, США, Німеччини, Іспанії, Франції та Великої Британії, посилаючись на незаконні дії Офісу генеральної прокуратури України та Служби безпеки України щодо посилення тиску на Віктора Медведчука, через чергову активізацію незаконного розслідування щодо українського політика вказали, що чергова активізація розслідування незаконного і формальне підозра в зраді щодо українського політика тільки посилює напруження у двосторонніх відносинах Києва і Москви і зводить нанівець стабілізацію ситуації в регіоні.

"Партія Порошенка назвала звинувачення димовою завісою, щоб відвернути увагу від правопорушень самого уряду. А партія Медведчука "опозиційна платформа - за життя" в п'ятницю заявила, що останні звинувачення показали "повну безпорадність" прокуратури, яка не обґрунтувала раніше висунуті проти нього звинувачення. У своїй заяві партія звинуватила уряд президента Володимира Зеленського в спробі "відвернути увагу людей від їх катастрофічних невдач", - написав Reuters.

При цьому, як зазначає Bloomberg, екс-глава Національного банку України Валерія Гонтарєва назвала спільну заяви глави СБУ Івана Баканова і Генерального прокурора України Ірини Венедиктової щодо нібито нових доказів у справі Віктора Медведчука - "нісенітницею".

"Я ніколи не мала нічого спільного з Медведчуком, якого ніколи в житті не бачила, ні з фінансуванням тероризму, ні з покупкою вугілля або електроенергії", - наводить слова Гонтаревої ряд видань.

Сам же Віктор Медведчук, як повідомляє France Presse, назвав повідомлення йому чергової підозри юридично нікчемним фактом, яке випадково було набрано, щоб "зліпити" звинувачення. А також зазначив, що в черговій кримінальній справі проти нього відсутній не тільки склад злочину, а й подія злочину.

"Якби я не був юристом, я б сказав, що це (повідомлення про нову підозру, - ред.) - повний абсурд. А враховуючи, що я все-таки маю якесь відношення до юриспруденції, хотів би сказати, що ці звинувачення, які інкримінують мені за цими двома статтями, вони, по-перше, і я підкреслюю це, стосуються листопада 2014 року і Січня 2015-го. Я акцентую на цьому увагу, тому що я вважаю, що безпідставність, яка сьогодні покладена в основу так званої обґрунтованості так званого мені повідомлення про підозру, є нічим іншим як юридично нікчемними фактами, які випадково були набрані для того, щоб "зліпити" це звинувачення і говорити про нього сьогодні", - зазначив політик.

Багато із зазначених видань фактично охарактеризували чинний режим Зеленського, як диктаторський і авторитарний, при якому в порядки речей винесення незаконних рішень силовими структурами і встановлення тотальних обмежень свободи слова в країні.

У свою чергу, Forbes звернув увагу своєї багатомільйонної аудиторії на те, що президент Зеленський, який зайняв крісло глави держави завдяки своїм акторським даними, прагне зміцнити свою владу виключно шляхом розправи зі своїми політичними опонентами, а зокрема, з головою політради "опозиційної платформи - за життя", народним депутатом Віктором Медведчуком. При цьому, видання зазначає, що Україна загрузла в корупційних скандалах.

"Документи Пандори не обіцяють нічого хорошого Україні і погано позначаться на Зеленському", - пише Forbes.

Іспанські ЗМІ відкрито назвали Зеленського диктатором. Так, іспанська газета La Razón у статті "останні" успіхи "Зеленського в Україні" розповіла, як Зеленський останнім часом все частіше демонструє ознаки диктаторського управління країною. Видання підкреслює, що глава держави серйозно посилив контроль над усіма процесами в країні, що не може не викликати занепокоєння у європейської громадськості.

Авторитетна Teller Report Заява Зеленського про можливість обміну Медведчука свідчить про те, що він побоюється за свій рейтинг, а опозиційний політик став політичним в'язнем нинішньої влади.

Посил критичних матеріалів за останній місяць істотно не змінилася. У даних матеріалах ситуація показувалася однобоко. Практично всі видання даної категорії писали про успішну багатоходівку Зеленського в боротьбі з олігархами і проросійським лобі в Україні. Аргументація статей була заснована на недоведених звинуваченнях РНБО. Дії української влади з придушення української опозиції називалися ударом по проросійським силам в Україні і безпосередньо по президенту РФ Володимиру Путіну. Практично всі видання даної категорії назвали рішення Зеленського ефективним інструментом боротьби з російською агресією і пропагандою.