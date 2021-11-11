Провідний європейський адвокат Бертран Мельмендьє приєднався до команди правового захисту голови політради "опозиційної платформи - за життя", народного депутата Віктора Медведчука.



Про це адвокат заявив на прес-конференції, повідомляє сайт 112.

Він зазначив, що підписав договір про правовий захист лідера опозиції. Також адвокат дав свою оцінку подіям, що відбуваються навколо Медведчука і в Україні в цілому.

"Звичайно, я поважаю суверенітет України і ту справедливість, яка повинна бути, тому ми не будемо глибоко і детально заглиблюватися в деталі процедури, але звичайно мобільно буду стежити, як дотримуються букви закону і права в Україні. Те, що ми зараз бачимо - це авторитарний тоталітаризм, який ми спостерігаємо в політичній системі України. Це нас хвилює. Ми будемо вивчати, наскільки доцільно те кримінальне провадження, розпочате проти Медведчука і на скільки це все відповідає ЄС і букві Європейського Закону. Ми також будемо співпрацювати з громадськими організаціями, і представляти Медведчука на європейській арені і зокрема в Європейському суді з прав людини. Як Ви знаєте, Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини, зокрема 14 статтю і тому звичайно країна потрібно дотримати те, що вона написала. На жаль, ми зараз спостерігаємо зворотне. Саме важливість ЄС дуже необхідна зараз тут. ЄС не може карати Росію через справу Навального і в той же час не бачити, що відбувається з паном Медведчуком. Ми також співпрацюємо з колегами зі Сполученого Королівства та Америки для того, щоб детальніше вивчити цю справу. Наша мета-це глибше вивчити ситуацію за допомогою європейських фахівців, щоб зрозуміти, чи насправді відбувається порушення прав в Україні", - додав адвокат.

Нагадаємо, доктор юридичних наук Бертран Мальменьдьє вивчав право, медицину і філософію в Ліоні, Женеві та Берліні і в 2000 р.захистив докторську дисертацію в галузі історії публічного права. Після тривалого періоду дослідницької та навчальної роботи в Інституті політології, державного та адміністративного права вільного університету Берліна (проф. д-р Граф фон Песталоцца) в 1997 році отримав статус адвоката і в 2002 році заснував власне Адвокатське бюро.

Раніше член Європарламенту від Німеччини, який входить в підкомітет з питань прав людини, доктор Максиміліан Кра заявив, що арешт голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя", народного депутата Віктора Медведчука, закриття телеканалів за вказівкою президента Володимира Зеленського на тлі корупції і олігархічного правління – суперечить європейським стандартам і політиці.

Як повідомлялося, 12 жовтня Печерський районний суд прийняв рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту Медведчуку за новою підозрою до 7 грудня. Сам Медведчук заявив, що продовжить боротьбу з нинішньою владою незалежно від того, наскільки посиляться репресії щодо нього. Він підкреслив, що разом з "опозиційною платформою - за життя" будуть продовжувати захищати інтереси українського народу.

"Прокурори нехай не хвилюються. Все взяв, до всього готовий, все буду робити, як буде встановлено законом, але при цьому буду далі продовжувати боротися з цією владою, так, як і боровся. Власне кажучи, так, як бореться і буде продовжувати боротися партія", - підкреслив Медведчук.

8 жовтня Генеральна прокуратура і Служба безпеки України оголосили Віктору Медведчуку нову підозру. Нові звинувачення стосувалися поставок палива з неконтрольованих територій Донецької та Луганської областей в 2014 році.

20 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони ввести санкції проти 8 осіб - серед них голова політради партії "опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.