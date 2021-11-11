Громадський діяч Андрій Пелюховський розповів, що найсерйозніша світова проблема - це надлишок населення.

Про це він розповів у новому випуску програми «Суб'єктивно з Андрієм Пелюховським» з ведучою Вікторією Панченко.

«Глобальна проблема – це надлишок населення, люди стають непотрібними,й це мене лякає. Жоден політолог та жоден політик зараз не говорить про цю глобальну проблему. Адже за останні двадцять років інформаційні технології настільки зробили крок вперед, що промисловість злетіла. Якщо раніше, щоб обслуговувати якусь виробничу лінію, потрібно було десять осіб, то зараз це робить один операціоніст», - наголосив він.

Пелюховський сказав, що виникає серйозне питання: куди подіти людей? Люди не машина, яку можна вимкнути і забути, вважає він, ніхто про це не думає. Оптимізація виробництва – це правильно і добре разом зі скороченням ручної праці, упевнений він, адже людина – цар природи, значить нехай відпочиває, але хто її тоді годуватиме? І після таких роздумів багато що починає зв'язуватися, повідомив він, і чому ніхто не озвучує це на телевізійних ефірах?

Як повідомляла Politeka, зі слів Олексія Толкачова, що роботи почнуть виконувати значну частину нашої роботи.

Також Politeka повідомляла, що Пелюховський заявив, що імпорт, який заходить в Україну, зроблений з нашої сировини.