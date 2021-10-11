Політолог Олександр Лазарєв пояснив, чому концепція лібералізму може бути небезпечною для суспільства і навіть цілих народів.

Про це він розповів у своєму блозі.

Він вважає, що за своєю суттю лібералізм є виродження формою демократії, яка тяжіє навіть до антидемократії. Політолог пояснив, що демократія в класичній формі - це влада більшості і вона більш орієнтована на колективне благо, а не індивідуальне.

За словами Лазарєва, неолібералізм впирається в індивідуалізм, а тому упор робиться на заохочення особистісних бажань, незважаючи на суспільні потреби.

«Але склад злочину лежить набагато глибше, ніж в площині підміни основ демократичного ладу і обдурювання умів робітників. Він полягає в тому, що лібералізм як універсальна ідея покликана зовсім знищити поняття суспільства як колективного явища», - заявив Лазарєв.

Він зазначив, що ідея знищення колективного явища проявляється у всіх сферах неолібералізації. Як приклад він навів релігію, адже теза про те, що віра - це не колективна, а особиста справа кожного, настільки засіла в умах, що релігія як інститут багато в чому втратив роль об'єднавчого механізму. Це політолог називає ударом по традиційним і колективним цінностям.

«Наступною метою неоліберальної ідеї стає національна ідентичність. Вона стирається, як якийсь пережиток минулого, який в новому глобалізованому світі є тягарем, знову-таки, для свободи індивідуума в його реалізації, ідентифікації і можливості бути космополітом. Ідея космополітизму і мультикультуралізму - ось нова форма ідентичності ліберальної особистості», - вважає Лазарєв.

За його словами, цей аспект, як і попередній, покликаний нанести удар по сформованим регіональним культурним і традиційним цінностям окремого взятого народу, щоб виключити колективне об'єднання.

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