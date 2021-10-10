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Цілком зрозуміло, що тема звинувачення Віктора Медведчука потрібна Зеленському і його команді тоді, коли справи у неї погані. Падає рейтинг-терміново клепаємо зі своїх політичних амбіцій і звинувачень радикалів якусь маячню, шиємо білими нитками і виставляємо як боротьбу з небезпечним ворогом. Пішли скандали з офшорами, з партією, з газом - рухаємо справу далі, намагаємося всучити підозру.

Питання в іншому-що це все дає Зеленському? Якось вирішує його питання або глибше їх заганяє в нерозв'язні позиції? Адже якщо рухати далі справу Медведчука, то майбутня справа Зеленського пройде, як по маслу. Адже, як президент, Зеленський не вирішив ні проблеми миру на Донбасі, ні проблеми тарифів, транзиту і цін на газ, ні економічних і соціальних проблем країни. Якщо говорити про проблему миру, цін на газ, забезпечення України вакциною і відкриття українським підприємствам російського ринку, то тут ключовий гравець - Віктор Медведчук, як не крути. І саме цього гравця видавлюють з української політики, адже в реальну, а не декларовану провину Медведчука Ніхто у вищих ешелонах влади не вірить.

Так, для народу кинули казочку, що у нас війна, а Медведчук спілкується з ворогом, вирішує там якісь питання, значить, він теж ворог. При цьому зробили хитро-війна не оголошена, але на законодавчому рівні прийняли дати Росії статус агресора. Таким чином була побудована політична і правова колізія, з одного боку, де-юре ніякої війни немає, і на цьому грає захист не тільки Медведчука, але і, наприклад, Коцаби, Дудкіна, Васильця і маси інших публічних людей, з іншого боку, є агресор, і від цього грає сторона звинувачення. Щоб це якось покрити, українські політики придумали термін"гібридна війна".

Подібні ігри вже зустрічалися в історії. Наприклад, була холодна війна, тобто недовійна, але у неї були і жертви, і втрати з двох сторін (наприклад, скільки літаків збито і кораблів потоплено, ми досі ще не знаємо), захоплення і обмін полоненими і політиками. Холодну війну виграли США і країни НАТО. Саме це дало надію деяким українським політикам.

У цю гібридну / холодну війну Україну завели прозахідні (не проукраїнські!!!) Сила. Вони сподівалися, що США і ЄС візьмуть Україну на утримання і будуть оплачувати війну з Росією. Але все виявилося набагато складніше. НАТО вже не забезпечило територіальну цілісність України, хоча зобов'язане було це зробити, оскільки Україна відмовилася від ядерної зброї. Тобто просто зрадили. Потім зрадив і ЄС, який прийняв газ в обхід України. Тобто Україну вже зрадили двічі - у військовому та економічному відношенні. Україна зазнала територіальних втрат, а також великих економічних втрат. І ніхто її на утримання не взяв, ніхто не збирався вирішувати її проблеми.

Виходить, що прозахідні українські політики допустили помилку. Замість перемоги і включення України в золотий мільярд вони отримали європейське Сомалі, держава неконкурентоспроможна і абсолютно неліквідна. Звідси і істерика з продажем землі (спроба підвищити ліквідність) і скандал з офшорами (спроба врятувати капітали, вивести їх з неліквідної зони).

А ось тепер до Віктора Медведчука. Медведчук не штовхав Україну в НАТО і ЄС, сколотив свій чималий статок на дружбі з Росією. Виходить, що в України був і інший шлях, і на цьому шляху можна було не тільки не втратити території і активи, а й вельми порядно заробити. Виходить, що ті, хто штовхав Україну в НАТО і ЄС, зовсім не проукраїнські сили, і не бажали їй миру і економічного процвітання. А далі висновок - за невірно обраний шлях доведеться відповідати перед українським народом.

І тоді тут вихід один-оголосити Медведчука не людиною з головою і принципами, а злочинцем, який якшается з агресором. Інакше злочинцями буде маса інших політиків і їх обслуга, а це ніяк неможливо. Напевно, і стільки в'язниць в Україні немає, Колима-то в Росії залишилася.

Віктора Медведчука звинувачують зі страху бути звинуваченими, з розуміння, що шлях, який був запропонований Україні, не привів ні до яких позитивних результатів, з розуміння, що жоден український "реформатор" не залишився тут жити і насолоджуватися реформами, які він тут провів. Адже Медведчук спокійно залишився жити в країні, після того, як пішов з політики, і він займався обміном полонених і порятунком Обличчя України під час конфлікту на Донбасі. Не злякався він і звинувачень на свою адресу, оскільки визнав їх абсурдними. Але відстоювати абсурд-це вже тренд української політики. Інша справа, що абсурдна держава довго протягнути не може. Не біда-багато політиків вже спакували валізи і готуються "валити". Але тут, як бачимо, їх чекає третя зрада-офшорні рахунки, накопичені непосильною працею, США і ЄС може і не визнати. І тоді у доблесних політиків залишаться тільки мереживні трусики, за які вони так довго боролися.