Напередодні святкування 30-річчя Незалежності України Президент Володимир Зеленський дав вказівку оголосити про закінчення розслідування у справі голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, і це при тому, що більшість запланованих прокурорами слідчих дій ще не виконано.

Про це повідомив народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін в Telegram і на своїй сторінці в Facebook.

Парламентарій назвав це черговою піар-акцією Володимира Зеленського.

"Виявилося, що Зеленському у вітальній промові не вистачає тексту про його блискучу перемогу над російським світом і п'ятою колоною Кремля. І ось для того, щоб пустити пил в очі наївному обивателю, було вирішено до Дня Незалежності оголосити про Переможне закінчення розслідування кримінальної справи Медведчука. Геніально! Але справа насправді не закінчена і до суду не направлено!» - підкреслив Кузьмін.

Він зазначив, що на даний момент у справі не виконано більшість із запланованих самими прокурорами слідчих дій, а терміни слідства, встановлені судом, закінчуються тільки в середині листопада.

"Раніше прокурори задовольнили клопотання адвокатів про допит понад 100 свідків захисту як в Україні, так і за її межами, про отримання міжнародно-правової допомоги ‒ і все це прокурори зобов'язані були зробити до середини листопада, а аж ніяк не до 19 серпня. Замість цього вчора Медведчуку пред'явили нову "підозру», повністю відтворюючу текст Старої", – написав народний депутат.

На його думку, це було потрібно для того, щоб не дати можливості адвокатам Медведчука оскаржити це в суді, так як згідно із законодавством оскаржити необґрунтовану підозру можна тільки через два місяці після його оголошення.

"Тепер будемо чекати бравурної святкової промови Президента Зеленського до Дня Незалежності України, грубого порушення права Медведчука на захист, рішення ЄСПЛ на його користь і повернення кримінально-правового бумерангу до всіх учасників цієї ганебної вистави», – констатував Ренат Кузьмін.

Нагадаємо, офіс генерального прокурора звинувачує голову політради партії " опозиційна платформа - за життя» Віктора Медведчука в державній зраді. 13 травня цього року лідер опозиції був поміщений під домашній арешт, а 9 липня домашній арешт продовжили ще на два місяці. Адвокати політика подали апеляційну скаргу на дане рішення, але 30 липня Київський апеляційний суд залишив рішення Печерського районного суду міста Києва про продовження запобіжного заходу без змін.

Коментуючи ситуацію, Віктор Медведчук підкреслив, що у його адвокатів є всі докази, що спростовують звинувачення прокуратури і доводять незаконність застосування до нього домашнього арешту.