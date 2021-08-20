Голова політради "Опозиційної платформи - за життя", народний депутат Віктор Медведчук, незважаючи на всі репресії, які влаштувала щодо його нинішня влада на чолі з президентом Володимиром Зеленським, продовжує залишатися політиком, чия думка важлива для ЗМІ всього світу.

Опозиційний політик посів 4-е місце в рейтингу медіапопулярності. Про це пише політичний журнал "Кореспондент", передавати 112ua.tv. Автор статті Сергій Онищенко зазначає, що навіть у період відпусток вся увага ЗМІ прикута саме до лідера опозиції Віктора Медведчука.

"Здавалося б, Липень - це час відпусток, коли народ мало цікавиться політикою. Але Віктор Медведчук, який посів 4-е місце, зумів зруйнувати цей стереотип, довівши, що увага ЗМІ до його фігури не залежить від пори року і від займаних посад, а, скоріше, залежить від тієї політичної позиції, яку відстоює опозиційний лідер. Медведчук грамотно використовував виступ у Київському апеляційному суді як публічний майданчик, з якого він розгромив всі звинувачення проти себе і ще раз аргументував, що мова йде про репресії з боку Зеленського проти його головного політичного опонента", - йдеться в публікації.

Увага ЗМІ до Віктора Медведчука цілком зрозуміла, вважає політичний експерт Михайло Погребинський. Адже він - єдиний політик в Україні, що пропонує альтернативний шлях розвитку країни. На тлі тотального падіння економіки і рівня життя громадян, накопичення соціальних проблем і повного розчарування українців у владі план порятунку від лідера опозиції викликає великий інтерес в суспільстві.

"Опозиція реальна, лідер реальний. І, звичайно, Медведчук, це очевидно. Тому люди починають придивлятися. Подивимося, як буде далі, але сьогодні виглядає так, що він фактично єдиний, але його команда, його партія - вони єдині, хто говорить, що все неправильно і треба робити прямо протилежне, попри те що йому не дають можливості брати участь в публічній політиці, тому що він повинен вдома сидіти. Але все одно увага до всього, що він там пише, все одно є і, я думаю, далі буде", - підкреслив експерт.

Залишившись під арештом в результаті незаконних дій влади, Віктор Медведчук продовжує активну політичну діяльність. Він єдиний з українського політикуму відповів на статтю Володимира Путіна, яка активно обговорювалася і в Україні, і в Росії. Народний депутат Ренат Кузьмін впевнений, у своїй статті "про майбутнє українського і російського народів" Віктор Медведчук пропонує порятунок для країни і саме цим перебирає на себе функції президента.

"Замість президента Зеленського, як, втім, вже зазвичай, відповів, або взяв на себе функції президента, Віктор Медведчук. І Віктор Медведчук замість президента Зеленського відповів Путіну своєю статтею. Ця стаття почала активно обговорюватися як в Росії, так і в Україні... Те, що сьогодні Медведчук відповів Путіну, це якраз і є початок діалогу. Було б добре, щоб українська влада поставилася до цього саме так. Порятунок країни - обов'язок кожного українського громадянина. І сьогодні єдиний політик в країні - це Віктор Медведчук, який пропонує цей порятунок, реальний шлях цього порятунку і план порятунку України. Я думаю, до цього потрібно прислухатися всім і об'єднатися навколо цієї ідеї", - зазначив нардеп.

Саме Популярність ідей Віктора Медведчука змушує владу Зеленського прикладати надзусилля, щоб усунути його з політичної арени. Сфальсифіковані докази, зрежисовані офісом президента суди, обшуки і напади радикалів - влада не зупиняється ні перед чим. Але експерти відзначають, що всі спроби команди Зеленського знищити опозицію не вплинули на рейтинг партії.

"Можливо, в СН очікували, що рейтинг ОПЗЖ знизиться, але цього не сталося, тому що люди закріпилися на своїх позиціях. Більш того, я думаю, що значна частина людей (ми ж пам'ятаємо, скільки голосувало за Зеленського), 73% - цифра умовна, але показова, ці 73% є ж десь, вони нікуди не поділися, вони сидять. Вони просто зараз бачать цю ситуацію і тиск і переслідування, і інші - навіть трагічні - випадки", - підкреслив експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук.

Попри переслідування, яке Зеленський розгорнув проти Медведчука, його рідних і соратників, лідер опозиції залишається одним з найбільш цитованих політиків, пише політтехнолог Катерина Селантьєва.

"Але Зеленський жорстоко прорахувався. Методи криворізьких гопників тут не допомогли. На підтримку Медведчука встали сотні журналістів, десятки тисяч ЗМІ не тільки в Україні, а й за кордоном. Тільки уявіть: за останні місяці в усьому світі було надруковано близько 70 тис. (!) публікацій на підтримку українського опозиціонера. Провідні видання - Reuters, Associated Press, Financial Times і тисячі інших - критикували і продовжують критикувати нелюдські методи Зеленського щодо Медведчука", - зазначила вона.

Аналітики та експерти впевнені: чим потужнішими будуть спроби Зеленського позбавити Медведчука можливості працювати на благо України, тим ширшою буде Популярність лідера опозиції серед ЗМІ та українців.