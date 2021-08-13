Представники партії «Держава» на своєму офіційному сайті повідомили, що їхній соратник зазнав нападу з боку зловмисників під час спілкування з жителями Херсона

«Партія «Держава» вимагає негайного розслідування даного нападу і публічного звітування поліції про проведення досудового слідства. Вся інформація про нападників з ПІБ і адресами вже передана представником партії «Держава» в поліцію», - сказано в публікації.

Як наголошується на сайті партії, Стремоусов спілкувався з місцевими, як раптом на нього напала група зловмисників і побила його, попередньо кинувши камеру на асфальт. У публікації підкреслено, що поліція, яка стояла поруч, не вжила ніяких заходів.

«Даний напад керівництво партії «Держава» пов'язує виключно з журналістською, громадською та політичною діяльністю Кирила Стремоусова в Херсоні та Херсонській області, з метою залякування та недопущення участі нашого кандидата на довиборах до Верховної Ради у жовтні 2021 року», - зазначено на сайті.

Як повідомляла Politeka, партія «Держава» привітала українців з Днем Хрещення Русі і побажала благополуччя і взаєморозуміння українським сім'ям.

Також Politeka публікувала заяву Дмитра Васильця: Сподіваюся, структури Євросоюзу звернуть увагу на політичні репресії в Литві.