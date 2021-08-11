Внучка культової української співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко, показала свою прогулянку по старовинному місту в сміливому топі

20-річна Соня Євдокименко продовжує радувати шанувальників мальовничими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net. Нещодавно дівчина разом з батьками і своїм нареченим побувала в Італії. У своєму новому пості Соня вирішила показати прогулянку по місцевих старовинних вуличках.

На фото дівчина зображена на тлі видів італійської комуни П'єтрасанта. Красуня показала свої модельні навички, вміло підбираючи пози для знімків поруч з місцевою архітектурою.

Для це прогулянки Євдокименко підібрала максимально стильний і зручний образ. На ній були вільні бежеві шорти з поясом, а також оригінальний чорний топ з кокетливими вирізами, які робили його більше схожим на ліфчик.

Батько Соні, син Софії Ротару Руслан Євдокименко, а також її брат Антон оцінили фото.

Шанувальники також не змогли пройти повз пост дівчини.

"Просто немає такого фону, який ви не зробите прекрасним", "Ну яка ж красива", "Величина будівель заворожує! Де ж це ви, Софія?", "Малятко на мільйон", - пишуть люди.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару показала свого брата-красеня, який виріс копією діда, в новому амплуа.

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