Сьогодні Київський апеляційний суд мав розглянути апеляційну скаргу адвокатів народного депутата України, голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука на продовження йому Печерським районним судом міста Києва запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту

Але розгляд апеляції було перенесено на 30 Липня 2021 року, оскільки колегія суддів не встигла ознайомитися з матеріалами справи.

Лідер опозиції впевнений: його справу штучно затягують, щоб і далі влаштовувати із засідань суду шоу, яке покликане відвернути увагу українців від нагальних проблем. Про це Віктор Медведчук заявив, спілкуючись з журналістами біля будівлі Київського апеляційного суду.

"Справа Медведчука-це приватність. Вона стосується Медведчука, вона стосується партії. Вона стосується того, що робив і робить Медведчук. А ось те, що сьогодні відбувається в країні: криза і крах економіки, соціальної сфери, гуманітарної сфери – це дійсно проблема. Проблема в тому, скільки коштуватиме газ для населення. Проблема в тому, коли буде мир на Донбасі. Проблема в тому, що буде завтра з нашою економікою і соціальною сферою. Де ми будемо брати гроші для виплати зарплат. Коли і де ми будемо відкривати робочі місця. Як люди восени зможуть платити за комунальними тарифами, які ростуть, і зростає заборгованість. Падіння ВВП триває вже другий рік", - констатував лідер опозиції.

Віктор Медведчук уточнив, що все це ‒ свідчення непрофесійного управління країною, і саме від цього кричущого непрофесіоналізму влада намагається відвернути увагу українців за допомогою різних піар-ходів.

"І однією з ланок цього ланцюга є незаконне переслідування мене і мого колеги. А також незаконне кримінальне переслідування членів нашої партії. І взагалі, боротьба з нашою партією-ОПЗЖ. Це все робиться заради одного: відвернути увагу від тих нагальних, реальних, об'єктивних проблем, які склалися в нашому суспільстві, в економічній і соціальній сфері», – сказав голова політради «опозиційної платформи – за життя».

Віктор Медведчук зазначив, що, безумовно, зацікавлений в тому, щоб колегія суддів ретельно вивчила матеріали його справи, які налічують близько 12 томів. В першу чергу тому, що в них викладені «не тільки необґрунтовані, безперспективні аргументи звинувачення прокуратури і слідства, але там є і аргументи захисту», що підтверджують абсурдність звинувачень, висунутих проти опозиційного політика.

"Суд взяв час до 30 ‒ го числа, будемо сподівається, що цього часу буде достатньо, щоб вивчити матеріали справи і прийняти об'єктивне, справедливе, а головне – законне судове рішення», - резюмував Віктор Медведчук.

Раніше, коментуючи висунуті звинувачення, голова політради партії "опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук заявити, що кримінальним переслідуванням, тиском і репресіями влада намагається у незаконний спосіб обмежити його повноваження як народного депутата.

"Вважаю, що немає підстав для продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, так як немає підстав для того, щоб обмежувати мої повноваження народного депутата. Я повинен брати участь у пленарних засіданнях, у роботі комітетів, у зустрічах з виборцями. І у мене є для цього всі підстави. А у слідства сьогодні немає причин вести мову про якісь ризики, здатних перешкодити розслідуванню справи. Вже 4 місяці проводиться це розслідування, і немає ніяких підстав говорити, що я можу втрутитися або вплинути на слідство», – підкреслив опозиційний політик.