3 червня у столиці України протестувальники разом із соратниками партії «Держава» вийшли до будівлі Конституційного суду з вимогою заборонити продаж української землі банкам і корпораціям.

Детальніше про це – у повідомленні пресслужби політпартії «Держава».

У заяві зазначається, що соратники «Держави» протестують проти продажу української землі, оскільки це справжня крадіжка народної власності і взагалі зрада державних інтересів. Члени партії переконані, що Конституційний суд України своїм рішенням обов’язково скасує закон, який прийняла влада щодо землі.

Серед протестувальників був і Дмитро Василець, громадський діяч і глава «Держави». «Сьогодні ми виступаємо проти того, щоб так званий ринок землі у нас в Україні запускався, тому що українська земля може належати тільки українському народу!» - підкреслив Василець.

Глава партії «Держава» переконаний, що потрібно повернути землю, яка завдяки корупційним схемам дісталася фінансово-промисловим групам. «Щоб держава тільки цю землю здавала в оренду. Нехай в довгострокову – 50-100 років, але в жодному разі не в приватну власність», - пояснює громадський діяч свою позицію. Він також додав, що не можна до землі ставитися як до якогось товару.

Також варто зазначити, що на мітингу була присутня і поліція. Протестувальники же зі свого боку виступили з плакатами, на яких писали гасла: «Землю – на продаж, українців – в резервацію?!», «Продана земля – втрачена територія!», «Нет земли – нет народа» та інші.

Нагадуємо, партія «Держава» заявила, що рано чи пізно землю все одно повернуть у власність народу .