Чи може з України вийти транзитна держава? У програмі «Що далі?» з Вікторією Панченко на каналі «Знай24» політолог Олександр Лазарєв припустив, що для цього Україні потрібно зайняти позаблокову позицію.

На думку гостя програми, Україна має шанс стати транзитною державою, але для цього потрібно виконати кілька умов. Передусім Лазарєв говорить про необхідність турбуватися про державні інтереси.

Принагідно Лазарєв згадує, що свого часу Китай мав намір і Україну зробити частиною Шовкового шляху. Тим не менш, він каже, що тут сама Україна зруйнувала цю перспективу. За словами політолога, для реалізації цього плану потрібно було всього лише вкласти кошти в розвиток інфраструктури та економіки. «Облагородили б державу. Ми б отримували за транзит постійний прибуток», - підсумовує експерт.

Нагадуємо, Гайдай намалював психологічний портрет українського політикуму .