Народний депутат Ілля Кива у програмі Сніжани Єгорової «Снігова лавина» заявив, що Україну слід перетворити з парламентсько-президентської республіки в чисто парламентську, залишивши президенту лише представницькі функції.

«Коли ми (ОПЗЖ. – ред.) прийдемо до влади, то зробимо Україну парламентською республікою. Чи можете ви з ходу пригадати, хто зараз є президентом Німеччини? Так само потрібно зробити й у нас», - каже політик.

На його думку, пост президента ліквідувати не потрібно, але слід залишити йому лише декоративну роль, а реальну владу передати в руки Верховної Ради.

«Нам потрібно піти від двовладдя, при якому є парламент і президент - і йде боротьба кланів. А децентралізація тільки підсилює ці клани на місцях - у них там вже є і своя поліція, і свої армії. Влада повинна належати парламенту, причому його слід зробити двопалатним. Тоді всі конфліктні питання ми зможемо вирішувати відкрито, за столом переговорів, і не залишиться місця для гризні під килимом», - вважає Ілля Кива.

Раніше, як повідомляє Politeka, Микола Томенко прокоментував скандал навколо дисертації Киви.

Також він висловив свою думку з приводу того, як Ілля Кива зробив політичну кар'єру.