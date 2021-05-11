Народний депутат Ілля Кива у програмі Сніжани Єгорової «Снігова лавина» заявив, що Україну слід перетворити з парламентсько-президентської республіки в чисто парламентську, залишивши президенту лише представницькі функції.
«Коли ми (ОПЗЖ. – ред.) прийдемо до влади, то зробимо Україну парламентською республікою. Чи можете ви з ходу пригадати, хто зараз є президентом Німеччини? Так само потрібно зробити й у нас», - каже політик.
На його думку, пост президента ліквідувати не потрібно, але слід залишити йому лише декоративну роль, а реальну владу передати в руки Верховної Ради.
«Нам потрібно піти від двовладдя, при якому є парламент і президент - і йде боротьба кланів. А децентралізація тільки підсилює ці клани на місцях - у них там вже є і своя поліція, і свої армії. Влада повинна належати парламенту, причому його слід зробити двопалатним. Тоді всі конфліктні питання ми зможемо вирішувати відкрито, за столом переговорів, і не залишиться місця для гризні під килимом», - вважає Ілля Кива.
Раніше, як повідомляє Politeka, Микола Томенко прокоментував скандал навколо дисертації Киви.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Дружина Кошового з "Квартал 95" дала українцям привід для заздрості, показавши сімейні фото: "Як же йому пощастило"
Позитив з "Время и Стекло" після розлучення засвітив двох усміхнених красунь, які завжди поруч: "Кайфові"
Дочка Пугачової і Галкіна здивувала зовнішністю, схожа не на батьків: «Здалося, що це…»
Українцям стане складніше вийти на пенсію: озвучено нові вимоги
Також він висловив свою думку з приводу того, як Ілля Кива зробив політичну кар'єру.