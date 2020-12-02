За два дні на лікування пішло сім тисяч гривень

У Бердянську компанія підлітків підпалила 12-річного приятеля, внаслідок чого той отримав 30% опіків тіла

У дитини опіки нижніх кінцівок, геніталій і рук, пише на своїй сторінці Фейсбук волонтер Злата Некрасова.

За її інформацією, Вову, а саме так звуть потерпілого, перевели з Бердянська в Запоріжжя, де лікарі продовжують надавати йому всю необхідну допомогу.

Дівчина поспілкувалася з хлопчиком у палаті лікарні, і він розповів, що сталося 29 листопада.

Володимир відправився до друзів на ночівлю. Діти пограли в комп'ютерні ігри.

"Потім Кирило згадав про самопал. Самопал – це як саморобний алкогольний напій. У ньому більше 60 градусів спирту. Вони облили мені штани. Вони спочатку хотіли трохи облити, а налилося сильно багато, і згасити відразу. Взагалі, я не хотів цього, але вони сказали: або сто щовбанів, а у Кирила вони такі, що він замахується і з кулака... І потім вони налили на штани ззаду мені і підпалили сірниками. Загасити вогонь не можна було, тільки під водою... Я відразу почав знімати штани і все те, що горіло, і потім відразу під воду", – розповів Володимир.

Волонтер зазначила, що мама виховує хлопця одна. Вона тимчасово не працює і стоїть на обліку в центрі зайнятості. Лікування сина з'їдає величезні для сім'ї гроші. За два дні було витрачено сім тисяч гривень.

Поліція порушила за цим фактом кримінальне провадження за ч.1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК.

У коментарях Некрасова додала, що з хлопцем скоро почне працювати психолог.

"Думаю, не від хорошого життя цей хлопчисько опинився в такій компанії, і найжахливіше в такій ситуації", "Коли дорослі люди кажуть "догрався" – це бездушно і дико, пацану адже тільки 12 років! Алкоголь – норма життя в сім'ї цього хлопчиська, виховується прикладом, тому робота психолога однозначно необхідна, як і пряма допомога медикаментами", – пишуть користувачі.

Як відомо, інцидент стався в ніч на 29 листопада в Бердянську в будинку на вулиці Європейській. Діти хотіли зняти "круте" відео і пішли на такий крок. Побачивши наслідки, вони швидко відвели потерпілого додому, а його матір уже викликала швидку.

Нагадаємо, у Києві діти влаштували небезпечні для життя ігри на балконі.

Як повідомляла Politeka, небезпечна розвага харківських підлітків потрапила на відео.

Також Politeka писала, що жінка атакувала дітей у Дніпрі, приїхала швидка і поліція: "бризнула в обличчя...".