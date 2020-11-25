Мама розповіла про стан дівчинки, на яку впала бетонна плита в Дніпрі
Як передає Politeka.net, відповідний пост Надія Кінько опублікувала на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, на 10-річну дівчинку впав бетонний паркан на території школи. Дитина отримала перелом, а неправильно встановлений гіпс призвів до поганих наслідків - дівчинці загрожувала ампутація пальців.
За словами її мами, лікарі роблять все можливе, щоб врятувати ніжку Маргарити.
Також Надія подякувала всім небайдужим як за моральну, так і за фінансову підтримку дівчинки.
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