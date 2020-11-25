"Сьогодні чудові день у нас. Сьогодні був консиліум нам сказали що все буде добре прогноз позитивний. Лікарі у нас чудові вони зроблять все, щоб Маргоша була здорова на 100%", - зазначила мама дівчинки.

Також Надія подякувала всім небайдужим як за моральну, так і за фінансову підтримку дівчинки. Також Надія подякувала всім небайдужим як за моральну, так і за фінансову підтримку дівчинки.

"Спасибі! Ще хочу сказати всім людям спасибі за їх допомогу і молитви. Це колосальна підтримка. Нехай вас всіх охороняє Бог", - написала жінка.

У коментарях під повідомленням Дніпряни побажали Маргоше якнайшвидшого одужання.

"Красунечко, все буде добре", " Маргоша, ти обов'язково одужаєш! Ми всі дуже раді, що з'явилися Хороші новини. Ти переможеш, ми всі в тебе віримо", "Надюша я дуже співчуваю вашій родині, і Риточці, бажаю вам терпіння і сил! Ми всі молимося за одужання дівчинки! І за лікарів які обов'язково вилікують ніжку!",- писали в мережі.