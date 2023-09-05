Димитрий Циргаия начал с того, что похитил гуманитарную помощь, собранную для людей, бежавших от войны, пишет Народная правда .

В одном из небольших населенных пунктов на западе Украины 25-летний мужчина организовал похищение прямо из складского помещения. Туда местные приносили не только одежду и одеяла, но и ценные медицинские принадлежности. Димитрий Цыргаи вынес все, что было упаковано в специальные боксы с надписью «Помощь». А затем подключил к сделке и свою мать – Лалы Шенгелия присоединилась к хищению уже на следующем этапе. Вместе семья разработала план, как завладеть партией гуманитарной помощи от Европы, которую отправляли для украинских военных. Мать злоумышленника прописана в Харькове на улице Кузнецкой, 23. Ей принадлежит автомобиль BMW X5. Именно на этом автомобиле из очередного складского помещения ночью вывозили турникеты и средства личной защиты, предназначенные для отправки на передовую. Дальше планировали продать все украденное,

А когда помощи от мамы Димитрию стало мало, он привлек еще одного помощника. Им стал Даниил Сепик из Харьковской области. Парню всего двадцать два года, он из Тавильжанки, это Двуречанский район. Но провинциальное происхождение не помешало ему стать помощником опытного афериста и жулика Димитрия Циргаия. Еще три года назад Сепик искал себе работу – в резюме указывал, что у него есть диплом Национального университета имени Каразина и умеет убеждать, находить компромисс, а среди личных качеств отмечал стрессоустойчивость. Все это пригодилось ему в преступной деятельности, к которой его привлек Димитрий Циргай.

Их преступная деятельность до сих пор не остановлена, по предварительным данным, Димитрий Циргаия вместе с 54-летней матерью Лалы Шенгелия и молодым помощником Данилом Сепиком задействованы еще в ряде мошеннических схем, связанных в том числе с обманом плативших денег людей. чтобы выехать с оккупированных территорий, но были обмануты неизвестными.