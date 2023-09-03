Журналист Ярослав Бондаренко обнародовал переписку с представителями так называемого Химпрома, которые угрожают ему и другим журналистам за публикацию материалов о деятельности наркокартеля.

Об этом пишет портал Антикор . Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованные посторонними информационными ресурсами.

По словам журналиста, ему написали неизвестные с угрозами и требованием снять материалы о деятельности наркосиндиката, известного под названием «Химпром» и его так называемую «королевую» Карину Койнаш:

Для того чтобы угрозы были более реальными, Бондаренко направили полное досье на него и на журналиста портала «Антикор», которого представители «Химпрома» считают причастным к публикациям. Эти досье содержат полный список личных данных, которые можно получить только сотрудникам силовых органов, и то – только после соответствующего решения суда.

Это в теории. А на практике получается, что люди, замешанные в организации масштабного производства и продажи синтетических наркотиков, которые к тому же связывают со спецслужбами России, свободно оперируют персональными данными украинских граждан и имеют полное досье на них, содержащие полные паспортные данные, идентификационные коды. , список собственности, номера и марки авто, адреса, полные данные родственников, в том числе – малолетних детей и пожилых родителей.

Для того, чтобы Бондаренко воспринял серьезные угрозы, ему напомнили судьбу Михаила Маймана, который имел неосторожность вступить в конфликт с «Химпромом»:

Скрин выше – из прошлогодней статьи о «Химпроме» и его основных схемах и участниках, однако после того, как Майман (или Помагайбо) обнародовал эти схемы, его жестко «приняли» то ли сотрудники СБУ, то ли ДСР, после чего Майман на некоторый время пропало. Где он был и что с ним делали – неизвестно, однако ходят упрямые слухи, что после задержания украинскими силовиками Майман-Помагайбо оказался в руках представителей «Химпрома», после чего резко потерял позиции в криминальной иерархии Украины.

Насколько эти слухи соответствуют действительности, неизвестно, официально их никто так и не подтвердил. Однако то, что Майман резко снял претензии к «Химпрому» – правда.

Что касается самого картеля «Химпром», то эта группировка, по версии группы расследователей ElMocacino, которую они обнародовали в начале полномасштабной войны, создана российскими спецслужбами руками российских уголовников, и направлена ​​она, в первую очередь, на подрыв обороноспособности Украины:

Одним из ключевых лиц в его руководстве называют Карину Койнаш, материалы о которой и потребовали уничтожить.

Однако в контексте угроз Бондаренко в большем внимании нуждаются два других человека, фамилии которых возникли в результате переписки. Это – Александр Александрович Райский и Юрий Алексеевич Захаров.

Именно они являются людьми, которые занимаются в Украине репутационной чисткой лиц, причастных к созданию и руководству наркокартеля «Химром». И это интересно по нескольким причинам. Одна из них – то, что ни Райский, ни Захаров по большому счету ничего из себя не представляют. Это обычные медиа-аферисты, профессией которых является создание сайтов-однодневок и размещение там компрометирующих материалов на бизнесменов и политиков, а затем вроде бы зачистка этих материалов за деньги.

Какую роль в этом дуэте играет явный уголовник Райский – можно догадаться из его биографии:

Скорее всего, он – «силовой блок», тогда как Захаров – «мозговой центр». Правда, «мозговой центр» так себе, если пошел на откровенное обслуживание наркоторговцев. Однако, если учесть сведения, что и Райский, и Захаров давно завербованы русским ФСБ, то пазл складывается.

Но тогда возникает очень много вопросов к украинским спецслужбам, которые должны уже давно не просто заинтересоваться деятельностью господ Райского и Захарова (не говоря уже о «Химпроме»), но и арестовать их всех. Можно, конечно, допустить, что эти господа (как и представители «Химпрома») находятся в оперативной разработке СБУ, и их арест – «некогда». Это, в принципе, было бы в известной степени логично.

Однако тогда в СБУ и другие силовые органы Украины возникает ряд неприятных вопросов. И среди них – а как так получается, что российские агенты с огромным криминальным шлейфом получают доступ ко всем базам данных украинских граждан, которые – по крайней мере, так уверяют держатели этих баз и разработчики – полностью закрыты, защищены от изломов и несанкционированного вмешательства? Что было в выпаде с журналистами, данные которых получили криминально-ФСБешние структуры? Слом, несанкционированное вмешательство, слив данных теми, кто должен эти данные защищать?

Зная нашу страну и ее чиновников (и силовиков в том числе), можем почти стопроцентно предположить – данные о журналистах г-ну Захарову и Райскому были проданы теми, кто имеет доступ к соответствующим базам. Деньги дал «Химпром», возможно – ФСБ, хотя особой разницы нет. Для этого есть несколько очевидных вопросов на этот счет. Кто те люди, которые торгуют конфиденциальными данными направо и налево? Какие еще данные и кому они продают? И что уже продали? И кто покупатели? И где СБУ?

Все эти вопросы совсем не риторические. Страна находится в состоянии войны, а защита ее баз данных – чистая фикция, фантазия у глав правительства и президента. Кого еще продали? Без двух журналистов страна будет жить. А без летчиков, разведчиков, диверсантов, солдат, научной элиты, наконец, тех же политиков, принимающих решение? Без высшего командования армии? Если можно купить данные на Бондаренко, то кто сказал, что нельзя купить их на Залужного, Буданова, Малыша, Сырского? Все забыли взрывы под машинами наших разведчиков и летчиков в глубоком тылу? Охота, которую ведут российские спецслужбы за теми, кого считают ключевыми персонами обороны Украины? Где они берут личные данные об этих людях, никто не думал? Ответ прост – их продают те, кто эти данные призван защищать. За сколько – неважно. Если ты сегодня продал украинского журналиста за тысячу долларов, то завтра продашь главкома. Пусть и за миллион. Однако для главкома в этом разницы не будет. А армия останется обезглавленной.

Поэтому портал Антикор обращается в Службу безопасности Украины и Национальную полицию с требованием немедленно начать расследование информации, обнародованной Ярославом Бондаренко об угрозе его жизни и другим людям, на которых представители «Химпрома» получили полные досье. Также требуем выяснить каналы продаж конфиденциальных данных на граждан Украины и немедленно перекрыть эти каналы, привлекая виновных к уголовной ответственности.