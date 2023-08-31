Наркосиндикат «Химпром», возглавляемый Егором Буркиным, известным по прозвищу «Мексиканец», участвует в переделе рынка мошеннических колл-центров в Украине. Уроженец России Егор Буркин (Левченко) объявлен в розыск украинскими правоохранителями и скрывается в Латинской Америке. Пока он пытается обелить свое имя и создать условия для возвращения в Украину,



Об этом пишет From-ua со ссылкой на izvestia.kiev.ua.

Да, телеграмм-канал «Наркокартель «Химпром». Материалы для DEA» опубликовал список колл-центров «Химпрома». По их информации, Днепр потерял статус столицы криминальных колл-центров – из-за угрозы обстрела основная масса этих мошенников переехала в Киев и Львов.

Напомним, криминальные колл-центры обманывают с помощью просчитанных схем. Например, злоумышленники звонили по телефону гражданам, представляясь сотрудниками банка. Сообщалось о блокировании их карт и необходимости перевода средств на «безопасные счета». Если человек колебался, ему звонил другой сотрудник call-центра и представлялся уже полицейским, подтверждая слова ненастоящего сотрудника банка. С помощью таких махинаций им удавалось обманывать людей. Кроме того, злоумышленники использовали систему замены номеров. То есть могли имитировать любую нужную комбинацию цифр, чтобы убедить жертву.

Напомним, Егор Буркин - гражданин России, уроженец российской федерации, после реализации российских спецслужб в 2016 году переехал в Украину, получил паспорт гражданина Украины по имени ЛЕВЧЕНКО Егор Васильевич, в настоящее время скрывающийся в Мексике, организатор преступной группы ХИМПРОМ, насчитывающей около 1000 участников. Он гражданин России, скрывается в Латинской Америке – отсюда пошло его прозвище "Мексиканец". На его счету - продажа наркотических средств осуществляется через разветвленную сеть по торговле наркотическими средствами на территории Украины и других стран с помощью чат-ботов в Телеграмм, сеть Интернет, путем так называемых закладок. Доход от преступной деятельности группы составляет более 2 млн. Долл. США ежемесячно.

Мексиканец привлек к своей противоправной деятельности отдельных народных депутатов, судей, правоохранителей из ГУР, ОГП, ДБР, СБ Украины, ЧП Украины и Департамент киберполиции и т.д. в целях прикрытия незаконной преступной деятельности организованной группы. Он также создал военизированную службу безопасности, с целью обеспечения собственной безопасности, безопасности участников группы и с целью устрашения участников группы и других лиц, а также «добровольные военные формирования», которые под видом участия в российско-украинской войне, осуществляют сбыт наркотических веществ военным в подразделениях ВС и других вооруженных формированиях.

Как сообщал ранее «Обозреватель» , он создал наркосиндикат в 2014 году. Главной задачей преступной организации является создание единой логистической сети производства и сбыта (путем так называемых "закладок") наркотических средств и синтетических психотропных веществ на территории России, Украины и других стран бывшего СССР. За несколько лет в России действовали нарколаборатории по изготовлению наркотических средств (Spice, PVP, Мефедрон и другие). В дальнейшем они распространялись оптовыми складами на территории сбыта в Украине и РФ, а затем фасовались для розничной продажи через закладки.

Напомним, в мае этого года Верховная Рада Украины приняла Постановление Верховной Рады Украины «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию возможных фактов незаконной деятельности в сфере финансовых услуг и рынков финансовых услуг, которая осуществляется с использованием информационных, электронных коммуникационных, информационно -коммуникационных систем и электронных коммуникационных сетей». Постановлением создана одноименная Временная следственная комиссия сроком на один год. В состав Временной следственной комиссии было избрано 10 народных депутатов Украины.