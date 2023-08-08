8 августа состоялось очередное заседание Комиссии по регулированию азартных игр, на котором был принят ряд странных решений, как для участников рынка.

Об этом пишет портал Акценты .

Напомним, КРАИЛ уже пыталась собраться едва набрав кворум. На предыдущем заседании должны были рассмотреть вопрос лишения лицензии онлайн-казино Pin-Up. Но одному из членов организации Евгению Яхнию внезапно стало плохо. По стечению обстоятельств его в КРАИЛ назначили последним и таким образом Комиссия наконец-то получила кворум. Члену комиссии вызвали скорую, но это событие помешало принять хоть какое-то решение о лишении лицензии онлайн-казино.

Однако уже 8 августа комиссия собралась на свое заседание и приняла несколько решений, связанных с деятельностью онлайн-казино. В частности, лишили лицензий за долги несколько казино и затронули вопрос скандального Pin-Up.

Следует отметить, что деятельность одиозного онлайн-казино Pin-Up базируется на двух организациях. Это ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ», имеющее лицензию на предоставление услуг в сфере игрового бизнеса другим структурам и ООО «ВИКТОРИЯ-СОФТ», имеющее лицензию на игровую деятельность. То есть, работа онлайн-казино Pin-Up целиком касается деятельности обеих структур одновременно.

Несмотря на то, что ранее КРАИЛ выражали готовность рассмотреть лишение лицензий обеих структур, в последний момент все изменилось.

На заседании члены комиссии приняли решение прекратить действие лицензии ООО «ВИКТОРИЯ-СОФТ», но полностью проигнорировали и не приняли во внимание деятельность ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ», залив ей возможность спокойно работать в Украине и дальше.

Этот факт вызвал массу вопросов не только среди участников рынка, но среди простых украинцев. Ведь все документы, в том числе и информационное письмо от Службы безопасности Украины от 05.10.2021 № 8/1/4-10177дск) в котором содержится дополнительная информация по связям ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» с резидентами РФ – давно находится на столе у ​​участников организации.

Ранее было установлено, что финансово-хозяйственная деятельность ООО «ВИКТОРИЯ-СОФТ» контролируется гражданами России Дмитрием Пуниным и Мариной Ильиной. Их общество в соответствии с решением Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей от 20.10.2021 № 644 получило лицензию на осуществление деятельности в сфере азартных игр. ООО «ВИКТОРИЯ-СОФТ» предоставляет услуги веб-сайтам казино «PIN-UP» и ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ».

Этот факт вызвал массу вопросов не только среди участников рынка, но среди простых украинцев. Ведь все документы, в том числе и информационное письмо от Службы безопасности Украины от 05.10.2021 № 8/1/4-10177дск) в котором содержится дополнительная информация по связям ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» с резидентами РФ – давно находится на столе у ​​участников организации.

Ранее было установлено, что финансово-хозяйственная деятельность ООО «ВИКТОРИЯ-СОФТ» контролируется гражданами России Дмитрием Пуниным и Мариной Ильиной. Их общество в соответствии с решением Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей от 20.10.2021 № 644 получило лицензию на осуществление деятельности в сфере азартных игр. ООО «ВИКТОРИЯ-СОФТ» предоставляет услуги веб-сайтам казино «PIN-UP» и ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ».

Поэтому довольно странно, что при наличии всей информации, данных и подтверждений, КРАИЛ решило выпустить из виду компанию-сателлит ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ», по сути, позволив онлайн-казино Pin-Up и дальше осуществлять свою деятельность.

Возможно, этому поспособствовали влиятельные друзья в правительстве, о которых писали ранее . В то же время можно только посочувствовать украинским игрокам онлайн-казино, продолжающим зачислять свои деньги на счета компании. Ведь те, кто уже столкнулся с проблемами вывода средств с, например, Париматч, теперь знают как это, когда судьба онлайн-казино висит на волоске.