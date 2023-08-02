Об этом пишет портал Акценты.

1 августа должно было состояться заседание Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, где рассматривался бы вопрос лишения лицензий ряда онлайн-казино, активно работающих на территории Украины. Среди них и одиозное онлайн-казино Pin-Up, уже давно подозреваемое в работе на рынке России. Почему это произошло так внезапно, как повлиял на это последний назначенный член комиссии и кто может онлайн-казинно иметь влиятельных друзей в правительстве – пытались разобраться дальше.

«В первую очередь, по направлению лицензирования, будут рассмотрены вопросы аннулирования лицензий в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр организаторам азартных игр, включенным в перечень санкционных лиц в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», утвержденный Указом Президента Украины от 10 марта 2023 года № 145/2023: ООО «ПАРИМАТЧ», ООО «ПОИНТЛОТО», ООО «ПОКЕРМАТЧ.ЮА». Также, с учетом полученной информации о наличии опосредованных отношений контроля резидентами РФ за деятельностью определенных лицензиатов, КРАИЛ будут рассмотрены вопросы аннулирования лицензий в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр:сообщалось в релизе КРАИЛ в сети Фейсбук.

Однако, как стало известно позже, судьбоносное заседание не состоялось. Внезапно стало плохо одному из членов организации Евгению Яхнию. Его в КРАИЛ назначили последним и таким образом Комиссия наконец-то получила кворум. Члену комиссии вызвали скорую, но это событие помешало принять хоть какое-то решение о лишении лицензии онлайн-казино.

О последнем члене комиссии по данным YouControl известно, что ранее предприниматель с такими данными имел собственный ФЛП, сотрудничал с компаниями «Икс Пэй Груп» и банком «Премиум».

Можно лишь предположить, что эта история связана с тем, что на заседании, где должна решаться судьба онлайн-казино Pin-Up, стало плохо именно человеку, который тесно связан с компаниями «Икс Пэй Групп». Это гарантировало, что компания продолжит пока безопасно работать в Украине.

Почему столько разговоров вокруг онлайн-казино Pin-Up

Официально лицензию на азартные игры под брендом Pin-Up получила "Укр гейм технолоджи". Компания появилась незадолго до открытия игорного бизнеса в Украине – в 2021 году. К настоящему моменту уже активно обсуждали легализацию рынка. Также с компанией связано юрлицо "ПИН-АП", которым владела Марина Ильина. Она также дала комментарии от имени Pin-Up.

Издание Ain утверждало, что украинка Ильина переехала в Москву, якобы ее муж – россиянин Дмитрий Пунин. Вместе с ним они организовывали азартные игры в РФ. Это утверждение расследователи подтвердили тем фактом, что супругам принадлежит 50% Guruflow Team Ltd. Именно эта компания владела "Пин-Ап.ру".

Что интересно, в России Pin-Up начал работу до того, как запустился в Украине. То есть, фактически компания родом из РФ, однако впоследствии распространила свои франшизы в других государствах. В настоящее время российское казино принадлежит зятю премьер-министру РФ – Александру Удодову.

С украинского рынка казино вытесняют все российские компании. И теперь Pin-Up утверждает, что больше не имеет связей с российским рынком. Якобы на территории агрессора действительно работала франшиза, но теперь ее передали россиянам.

Действительно, еще в апреле 2022 года российским Pin-Up вместо Guruflow Team Ltd стал владеть родственник премьера РФ Михаила Мишустина, как пишет РБК, он был мужем сестры Мишустина. ЕО PIN-UP.UA Тарас Шурубор в комментарии журналистам заявил: "PIN-UP.UA является лицензированной украинской компанией, не имеющей никаких взаимосвязей с владельцами франшизы в других странах, включая Россию. Соответственно, сотрудники украинского офиса занимались и занимаются поддержкой исключительно украинского продукта" .

Профильное издание Gaming Capital объясняет: от бизнеса в РФ связанные с украинской частью Pin-Up менеджеры действительно отказались. Но при этом никаких заявлений на российском рынке делать не стали. Кроме того, есть большой вопрос: как компанию могли продать находящегося под санкциями зятю Мишустина.

"А это (покупатель российского Pin-Up, – ред.), как известно, зять премьера России, находящегося под персональными санкциями Европы и США. Получить от него деньги за покупку компании и проверить такое "соглашение" – задача не из легких", – пишет издание.

Могут ли заработанные в Украине деньги попадать в РФ

Официально "Укр гейм технолоджи" владеет Ярослав Фомицкий. Он с 2016 по 2021 год возглавлял ООО "Финэкспрессинвест", принадлежащее Игорю Фисуну - миноритарному акционеру "Окси Банк". Как пишет НВ со ссылкой на информированные источники, именно "Окси банк" казино использовали для схемы уклонения от налогов.

В апреле 2022-го, после расследований о Марине Ильине, компанию "Пин-Ап" оформили на Богдана Шияна. Именно он является официальным бенефициаром. А компанию переименовали в "Транитадевелопмент". Шиан зарегистрирован в городе Лебедин Сумской области (население менее 30 тыс. человек). Что интересно, в Лебединском районном суде есть несколько дел с упоминанием полного тески официального владельца переименованного "Пин-Апу".

Местный поставщик тока судился с ним из-за долга по коммуналке, кроме того, его в суде обвиняли в "нарушении общественного порядка", с ним судился ПриватБанка из-за кредита на 11 875 грн. То есть у человека, который якобы зарабатывает миллионы на казино, не было денег на то, чтобы платить за коммуналку и вернуть небольшой кредит "Привата".

Есть еще один вариант – на самом деле владельцы казино не изменились, а документы использовали подставное лицо. И если Pin-Up действительно скрывает официальных владельцев, остается вопрос, не достаются ли заработанные средства Марине Ильиной и ее мужу-россиянину, еще недавно официально владевшим и украинским казино, и российской дочерью-компанией.

Друзья в правительстве

Ранее СМИ сообщали, что владелец "Единого пространства" Игорь Зотько является операционным директором и владельцем онлайн-казино Pin-Up, отмечает издание dev.ua. Однако в Минцифри заявили, что не знали эту информацию.

Именно через эту компанию проходят платежи в приложении "Действие", на чем владелец зарабатывает около 20% комиссий по транзакции административных услуг.

"На момент интеграции платежной системы ООО "ФК ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО" для проведения платежей в приложении и на портале "Действие" компания не имела никаких связей с онлайн-казино Pin Up... Онлайн-оплаты осуществляются с помощью ФК "Единое пространство" , которая является самостоятельной организацией. И именно с ней работает "Действие". Не с казино. Даже если один человек управляет несколькими проектами - это не прямая связь этих компаний. Законодательством Украины не запрещено одновременно управлять несколькими проектами", - подчеркнули в Минцифри. .

Как утверждают журналисты малоизвестную финансовую компанию "Единое пространство" для проведения платежей в "Действие" выбрала фирма-разработчик Kitsoft, которая интегрировала на портал "Действие" платежную систему ООО "ФК "Единое пространство". Руководитель Kitsoft Александр Ефремов также заявил, что на время избрание "Единого пространства" не заметили связь с Pin-up из-за основателя.

"Мы выбирали платежную систему по вышеуказанным техническим и коммерческим показателям в рамках проекта, который состоялся в 2020 году. Компания ООО "ФК ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО" была официально зарегистрирована, поэтому не было препятствий для сотрудничества. Насколько нам известно, владельцы ООО "ФК ЕДИНОЕ ПРОСТОЕ" приобрели Pin-up уже после внедрения платежной системы на портале "Действие", и по сути юридически Pin-up тоже является легальным бизнесом", – сообщил Александр Ефремов.

Знающий в ситуации собеседник dev.ua рассказал, что Kitsoft и "Единое пространство" "заходили консорциумом". По словам одного из основателей крупной платежной системы, работающей в Украине, рынок не понимает, почему не было открытого конкурса на такой государственный подряд и почему государственные расчеты сопровождает малоизвестная частная финкомпания, а не, например, сервисы государственных банков.

О том, что российский и украинский Pin-Up одно целое в феврале 2022 года заявлял руководитель партнерской программы Pin-Up Partners Александр "Риддик". Более того, назвал офис в Киеве одним из самых больших. Этот бизнес возник в 2018 году именно в России и позиционировался как игровой холдинг. По словам Александра "Риддика" в 2022 году стояла задача, чтобы Pin-Up стал №1 на рынке. В то время самый прирост на уровне 10-15% в месяц показывал именно украинский рынок.

Что будет с деньгами

Украинцы, которые делали ставки на спорт в Париматче, не смогли вывести свои средства. Букмекерская контора заявила, что это произошло из-за санкций СНБО.

Также в «Париматче» заявили, что будут обжаловать решение СНБО в судебном порядке. Но люди так и остались без денег. Подобное может постичь и игроков других онлайн-казино, которые сейчас находятся в шаге от санкций. Тогда можно будет только слушать заявления и обещания добиться справедливости через суд – но вывести деньги со своих счетов никак не поможет.